La explicación que Christian Nodal hizo, en defensa de Ángela Aguilar, tras las declaraciones de Cazzu, no lo han dejado muy bien parado, pues a pesar de que negó categóricamente que, antes de ser su esposa, la joven cantante fuera su amante, las fechas en que fue visto con ella no terminan de cuadrar.

Pese a que la relación entre el cantante y la hija de Pepe Aguilar se dio en medio de una fuerte polémica, debido a que fue muy corto el tiempo que dejó pasar tras separarse de Cazzu, la trapera argentina había dejado de ser relacionada con los recién casados, hasta que Ángela retomó el tema en una entrevista que concedió para ABC.

En ella, afirmó que todos los involucrados, incluyendo a Cazzu, sabían de la relación que existía entre ella y Nodal, la cual, afirmó que comenzó mucho antes de que el público y la prensa se enterara.

Fue entonces que, por primera vez, la argentina habló de su experiencia, negando que hubiera tenido conocimiento del noviazgo que Aguilar sostenía con su expareja y padre de su hija Inti.

De esta manera, el nombre de los tres volvió a ser relacionado y, mientras Cazzu obtuvo el reconocimiento y apoyo de las redes sociales, aumentó la desaprobación para los recién casados.

Sobre todo, luego de que el cantante mexicano saliera en defensa de su esposa, asegurando que nunca fue su amante y lo insultante que le parecía que su ex hubiera dejado entrever esta posibilidad en sus más recientes declaraciones.

"Aquí no hay ninguna pobrecita, aquí nadie es víctima de nadie, aquí las cosas se dijeron en la cara, les voy a dejar bien claro, mi esposa jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante, mi esposa es un mujeron, aquí nadie tiene la culpa, el amor se acaba, un lugar sólido nunca se rompe, a nadie se le mintió, no hubo terceros en la relación, mi esposa no estuvo presente en (mi vida) cuatro años", dijo Nodal, durante una transmisión en vivo.

Y, si bien, su intención era respaldar a su esposa, la versión de Nodal tampoco cuadraba con lo que la joven había dado a entender, pues ella aseguró que su relación comenzó mucho tiempo antes y él afirmó que tuvo lugar hasta que finalizó todo lazo amoroso con Cazzu, ¿quién dice la verdad?

Las únicas pruebas irrefutables son las fechas en que Nodal habló de ambas relaciones:

La fotografía en donde Ángela y Nodal fueron captados abandonado el hotel donde se habían hospedado, antes de trasladarse al concierto que el "Forajido" ofrecería en Monterrey data del 22 de mayo.

Sería hasta el día siguiente, 23 de mayo, cuando el cantante de 25 años publicaría el comunicado donde oficializaba su separación de Cazzu, la cual compartió un mensaje alusivo a la ruptura horas después.

Christian Nodal anuncia ruptura con Cazzu, el 23 de mayo del 2024. Foto: Instagram

Mensaje de Cazzu, publicado después de que Nodal diera a conocer que habían terminado. Foto: Instagram

Lo siguiente que se supo de la pareja fue la publicación que "Hola" hizo acerca de su noviazgo, el que se hizo público hasta el 10 de junio.

Posteriormente, el 25 de junio fueron vistos cenando en París y, sólo un mes después, la pareja contraería matrimonio.

Si las declaraciones de Nodal son interpretadas de forma estrictamente temporal, primero fue visto con Ángela y, después, habló de su ruptura con la cantante argentina, lo que sugeriría que, como Cazzu indicó, no tenía conocimiento de que su ex estaba dándose una nueva oportunidad en el amor cuando ellos todavía no aclaraban su situación sentimental.

