La familia de Liam Payne compartió su profundo dolor tras la trágica muerte del exmiembro de One Direction, quien falleció ayer a los 31 años después de una fatal caída desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina, donde se hospedaba.

El intérprete de “What Makes You Beautiful” había viajado a Latinoamérica para reunirse con su colega Niall Horan. Este último ofreció un concierto en el país a principios de este mes. Liam decidió quedarse unos días más y tuvo la oportunidad de conectar con sus fanáticos.

Hoy 17 de octubre, los seres queridos de Liam emitieron un comunicado a la BBC en el que expresaron estar “devastados” por la pérdida, señalando que están tomando tiempo para recordar el legado y la personalidad del músico.

"Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma bondadosa, divertida y valiente. Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia”, escribieron.

Foto: Instagram oficial.

Además, hicieron un llamado para que se respete su privacidad y espacio en este “horrible” momento que están atravesando. Hasta ahora, ninguno de los exmiembros de la famosa agrupación—Harry Styles, Louis Tomlinson, Horan y Zayn Malik—ha hecho declaraciones.

Algunos directioners se presentaron en el hotel donde fue hallado el cuerpo de Payne, consolándose mutuamente, mientras la policía permanecía en la zona realizando las investigaciones pertinentes.

Liam luchó contra el alcoholismo

En la habitación de Liam, el personal de criminalística encontró alcohol y un total desorden. Recordemos que el famoso compartió en 2023 que luchó fuertemente contra el alcoholismo e incluso estuvo en rehabilitación.

"Estaba en un estado terrible hasta ese momento y realmente encontré la felicidad después de darle un alto a mi vida y trabajo", expresó en un video de YouTube, en el que se mostró sincero con sus fans.

Su adicción, que comenzó durante los momentos más álgidos de la fama, fue ocultada a sus compañeros de One Direction, y eventualmente le resultó difícil mantenerse sobrio.

"Ya no me reconocía a mí mismo. No tuve mi teléfono por 100 días y tampoco me conecté con el mundo exterior en absoluto. La parte más difícil fue encender mi celular otra vez. Eso me dio miedo, pero es bueno estar en esta posición, porque ya no necesito esas cosas. La fiesta se terminó", mencionó en una entrevista con el podcast "Diario de un CEO" con Stephen Bartlett.

De acuerdo con la autopsia preliminar, Payne falleció por “politraumatismo” y sufrió una “hemorragia interna y externa”, además de que aparentemente tenía una fractura de base de cráneo.

Una fan sostiene una revista con una foto del cantante británico Liam Payne mientras le rinde homenaje afuera del hotel donde murió en Buenos Aires. Foto: AFP.