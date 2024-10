Maya Henry, exnovia de Liam Payne, habló hace sólo dos días acerca de las acciones legales que emprendería en contra del cantante, debido a que la contactó obsesivamente por un periodo prolongado de tiempo y, ayer mismo, dio más detalles acerca de la relación tóxica que sostuvieron y que plasmó en su libro "Looking Forward".

"Desde que rompimos, él me envía mensajes, llena mi teléfono, no sólo desde su teléfono, siempre es desde diferentes números de teléfono también, así que nunca sé de dónde vendrá", dijo el pasado lunes.

Representada por los abogados Marco Crawford y Daniel Cerna, Maya emitió una orden de cese y desistimiento al músico británico: se trata de una notificación a través de que se le solicita a una persona que deje de llevar a cabo una práctica que resulta perjudicial para otra. Cabe destacar que, en este mismo documento, se da a conocer las consecuencias legales que podría traer no obedecer a dicha petición.

Y si bien ni Henry ni sus representantes han querido ahondar en el proceso, del que se desconoce qué sucederá, ahora que el cantante de 31 años ha perdido la vida, la joven, de origen texano, se ha sincerado al reconocer que la historia de amor que narra en su primer libro no es más que la que vivió con Liam.

"Looking Forward", libro debut de Maya Henry. Foto: Instagram

Durante la transmisión de su podcast "The Internet is Dead", la joven de 23 años confió a sus seguidores que la relación problemática que narra en su libro es un reflejo de lo que vivió a lado de Payne, con quien sostuvo una relación intermitente durante tres años, hasta el 2022.

Maya habló acerca de la credulidad de sus seguidores, que no daban crédito que se tratara de la relación que tuvo con el exOne Direction, debido a que identificaron varias inconsistencias que ella se encargó de aclarar.

De acuerdo con la modelo, sus fans desacreditaron el hecho de que Maya sugiriera que Payne la instó a abortar, pues él era un amoroso y orgulloso padre de su unigénito Bear Grey Payne, de 7 años, el cual tuvo a lado de su ex, la cantante Cheryl Cole.

La modelo explicó que, si bien, Liam amaba a Bear, le expresó que no estaba listo para tener otro hijo.

"La gente decía que esto no podía ser sobre Liam, cuando estaba hablando sobre el aborto él dijo '-Oh, no estoy listo para tener un hijo', porque ya es padre" .

Y si bien, a lo largo de la obra, detalla gran parte de las experiencias que vivió con el músico, también confesó que prefirió dejar los pasajes más oscuros que compartieron fuera de él.

"Hay muchas cosas peores que las que dejó afuera, así que es una ficción inspirada en hechos reales", precisó.

Liam Payne y Maya Henry fueron novios durante tres años. Foto: Especial

