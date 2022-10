Luciano, hijo de la actriz Leticia Calderón, está próximo a cumplir uno de sus más grandes sueños, pues el joven de 19 años , quien padece Síndrome de Down, desea independizarse. Ahora tras algunos años de preparación estrenaría su nuevo departamento.

Pese a que todavía se encuentra en la recta para poder vivir sin compañía, Luciano dio un primer vistazo de lo que será su hogar a un programa conducido por Lourdes Stephen y Jessica Carrillo.

En el video se ven algunas imágenes del baño, dos de sus recámaras, la sala, cocina, así como algunas vistas de la Ciudad de México.

Ante esto, Luciano comentó: "Desde niño quise vivir solo y estoy listo para cumplir ese sueño que me ha comido hasta el alma".

Por su parte, Leticia expresó que aunque tiene sentimientos encontrados por el gran paso de su primogénito confía en que será capaz de vivir sólo.

"Todavía no ha llegado ese día, pero lo estamos preparando para eso evidentemente, por eso compré este departamento, si no creyera en mi hijo no lo hubiera ni intentado. Pero creo en él, creo que es un chico capaz de vivir solo".

Con respecto a las medidas que tomó la actriz ante alguna emergencia que pudiera presentársele a Luciano, reveló que el joven tomó cursos para saber cómo reaccionar ante alguna cortadura o quemadura.

"Lo único que me daría más miedo sería como la estufa o que se vaya a cortar. De todas maneras ya tomó un curso de primeros auxilios, él ya sabe qué hacer si se quema, ya sabe qué hacer si se corta".

La actriz espera que la historia de su hijo, quien estudia gastronomía, motive a personas que padecen alguna discapacidad.

"Una persona con alguna discapacidad que tenga ese empuje, esas garras, esa motivación, esas ganas de salir adelante, esas ganas de ser alguien en la vida. Y hay gente que tiene todas las posibilidades y no las aprovecha”, externó.

