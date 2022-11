El mundo ficticio de "Harry Potter" está de luto por segunda ocasión, pues a tan solo unas semanas de que Robbie Coltrane, el actor que dio vida al tío Hagrid, falleciera, ahora otro entrañable personaje también perdió la vida: se trata de Leslie Phillips quien era la voz del sombrero seleccionador.

Phillips era un actor británico originario de Tottenham que prestó su voz para interpretar a Sorting Hat en tres de las películas de la exitosa saga, obras escrita por la también inglesa J.K Rowling.

De acuerdo con “E! News”, su agente Jonatham Lloyd confirmó la muerte y explicó que el artista falleció ayer, 7 de noviembre a los 98 años, en su hogar:“Estaba en paz y con su amada esposa Zara”, dijo.

El mánager externó su tristeza por la pérdida del actor, quien también es recordado por interpretar papeles cómicos sobre la clase alta inglesa en: Carry On Nurse", "Carry On Teacher" y "Carry On Constable" en 1959 y 1960.

Por su parte, Warner Bros también compartió un emotivo comunicado con respecto a la muerte: "Estamos increíblemente tristes por escuchar acerca del fallecimiento del maravilloso Leslie Phillips, quien dio voz al Sombrero Seleccionador con un ingenio y un estilo inimitables en las películas de 'Harry Potter”

Y añadieron: "Sus palabras dieron una calurosa bienvenida a cada estudiante a su llegada a Hogwarts y revelaron dónde prosperarían mejor. Se le extrañará mucho", se lee.

Phillips también se destacó por algunas frases en sus papeles protagónicos como "Ding-Dong" o "Hello", palabra que sus fanáticos usaban para saludarlo en la calle.

RIP, Leslie Phillips.

I just know DING DONG will be trending. pic.twitter.com/oqtThOK7Eb — Derek Faye (@HeyHeyDerekFaye) November 8, 2022

El actor consumó una trayectoria de de 85 películas y 90 programas de televisión.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, en el 2014 se supo que había sufrido un derrame cerebral pero se recuperó con fuerza.

Por su parte, JK así como algunos otros actores de la saga no se han pronunciado al respecto.

