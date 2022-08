Le llueven críticas Kimberly Flores tras filtrarse video en el que le quita la propina a un mesero

El nombre de Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna, se ha convertido en tendencia en las redes sociales, pero no por sus proyectos como cantante o empresaria; sino por un video en el que se le puede ver tomando la propina de un restaurante.

Las imágenes, que circulan por TikTok, muestran a Flores y a Luna saliendo de un restaurante, luego de haber pasado una velada romántica. Luna, después de pagar la cuenta, se dispone a dejar la propina correspondiente para el mesero que los atendió, pero antes de abandonar el lugar Kimberly se regresa para tomar el dinero de la mesa.

“Tú dejaste todo eso de propina”, se le oye decir a la también modelo, a lo que su esposo le responde “Sí, pues era el 10 por ciento”.

Ante la sorpresa, a Flores no le queda más que admitir que se trajo el dinero, incluso le pidió a una de sus acompañantes que lo devolviera a la mesa, mientras ella llenaba de halagos al vocalista de “La Trakalosa”: “Qué dadivoso”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y convirtieron a Kimberly en el blanco de fuertes críticas, pues no sólo la llamaron tacaña, también aseguraron que su acción fue de muy mal gusto y hasta la acusaron de no tener clase: “Que se lo lleve para el pasaje la educación se mide también cuando dejas una buena propina”, “La propina la decidió Edwin y ella no debió tomar el dinero”, “Bien dice el dicho: con clase se nace”, “Entre más tiene, más quiere”, “Finísima la dama”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Kimberly se defiende de los ataques

Tras los fuertes comentarios que recibió en las redes, Kimberly decidió salir en su defensa y aseguró que todo se trató de una broma y que, incluso, fue ella misma quien publicó el video.

“Nos encanta hacer bromas, hacer contenido, yo misma subí ese video estaba todo pregrabado no se crean todo lo que ven, sólo subieron ese pedazo del video”, dijo.

La polémica guatemalteca también expresó que lo que lo malo que tengan que decir de ella no le quita el sueño y ahora se concentra en su próximo proyecto, el reality show “Rica, famosa y latina” del que formará parte.

