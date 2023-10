Laura Flores se sincera y rompe en llanto en pleno aeropuerto: "esta parte maternal que me jode"

Laura Flores está muy contenta de regresar a las telenovelas, sin embargo se muestra vulnerable por el hecho de tener que dejar a sus hijos en Estados Unidos para tener que trabajar en México, así lo compartió con sus seguidores a través de un video; la actriz de 60 años, además, forma parte del elenco de "Vuelve a mí", proyecto de Telemundo que acaba de estrenarse y que protagoniza William Levy y Samadhi Zendejas.

Hace unos meses, Flores vivió un episodio angustiante cuando estaba en México y uno de sus hijos tuvo una crisis de salud que lo llevó al hospital, por fortuna su hija mayor se encargó del asunto en lo que la actriz llegaba a Miami, pero vivió horas de angustia al estar lejos de sus hijos por cuestiones laborales.

Nuevamente, uno de los rostros más conocidos en la televisión mexicana viaja a México para emprender un nuevo proyecto, a la par de que muestra su vulnerabilidad por alejarse de sus hijos, situación que compartió con sus seguidores mientras se encontraba en el aeropuerto.

Laura Flores se muestra vulnerable

Sin filtros y con toda la sinceridad, es como Laura Flores compartió su sentir en redes sociales, a través de un video y entre lágrimas, confesó que se sentía triste y vulnerable por tener que viajar a México y tener que dejar a sus hijos en Estados Unidos.

Confesó que su lado materno "la jode" cuando se trata de dejar a sus hijos, sin embargo, tiene claro que eso no afectará en su buen desempeño actoral, el cual la posiciona como una de las mejores actrices con más de tres décadas de carrera.

“Estoy sentimental y me voy a México a trabajar y siempre me da como miedo dejar a mis hijos, obvio también a mis perros, uno es vulnerable, a veces uno se ve muy entrón, muy valiente, y claro que lo voy a hacer, con muchas ganas, con muchos ovarios porque esa soy yo, pero no dejo de tener esa parte maternal vulnerable que me jode, porque no me gusta dejar a mis hijos, pero bueno, eso no significa que no voy a hacer bien las cosas, voy a hacer mi trabajo como sé hacerlo, por algo me contrataron”, expresó mientras se limpiaba las lágrimas.

En otro video de hoy por la mañana, Laura Flores luce feliz en las instalaciones de Televisa, donde trabajó por muchos años en exitosos proyectos como "El amor tiene cara de mujer", "Gotita de amor", "Siempre te amaré" y "Piel de otoño".

rad