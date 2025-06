La versión de un truene entre Laura Flores y Lalo Salazar alertaron a los fans de la pareja del momento, sin embargo ambos se encargaron de despejar los rumores y confirmar que siguen juntos y más enamorados que nunca.

La actriz y el periodista se lanzaron a vivir un romance después de conocerse desde hace dos décadas, ambos con matrimonios pasados y con hijos, experimentan las mieles del amor confiados en lo que siente el uno por el otro y sin pensar mucho en el futuro, sino en disfrutar el momento.

Así lo compartió la también cantante de 61 años a EL UNIVERSAL:

"Todavía estoy sorprendida. Fue un encuentro inesperado y eso lo hace aún más bonito. Lalo y yo somos contemporáneos y ya le dije: “No sé qué voy a hacer, pero tú eres el último hombre. Se acabó. No me interesa saber nada de otro ser humano que no seas tú”.

Laura Flores se pone encima el "sueño" de su amado Lalo

Cuando Lalo Salazar tenía 18 años le dijo a su mamá que quería ser corresponsal de guerra, después de algunos fracasos se convirtió en el primer periodista mexicano en transmitir un conflicto bélico en vivo, lo hizo en la guerra de Irak.

Salazar guarda como un tesoro el chaleco de guerra que utilizó en esa experiencia, y ahora su novia Laura Flores se lo puso y lo presumió con orgullo en redes.

"Lalo Salazar me dejó ponerme su emblemático chaleco de cobertura de guerras", escribió, y su publicación la acompañó con un par de fotos, en la primera aparece abrazada de su novio Lalo Salazar, quien la besa en la mejilla; en la segunda imagen Laura Flores posa con la especial prenda.

Laura Flores se pone el chaleco de cobertura de guerras de su novio Lalo Salazar.

Lalo comentó con emotiones de corazón la publicación de su pareja, quienes viven uno de los mejores momentos de la relación: el inicio.

