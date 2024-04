Laura Flores revela detalles del microinfarto que sufrió: "hasta aquí llegué; vi el final"

Durante la grabación del último capítulo de la telenovela “Tu vida es mi vida”, en el Ajusco, la actriz Laura Flores dio detalles sobre el microinfarto que padeció en fecha reciente y temió por su vida, ya que pensó que se iba a morir.

“Me asusté, vi el final, pensé: ‘hasta aquí llegué’. No somos nada, todos debemos usar nuestro tiempo en la vida para vivir mejor, no es que te traigan una chela a tu camastro en la playa, sino tener una mejor calidad humana, con entrega, compatibilidad, empatía por la gente”.

En su momento no quiso hacer pública esta situación porque no estaba preparada, ya que no sabía lo que le estaba pasando, si estaba bien o no, explicó.

“Ese tipo de zarandeadas de la vida te hacen te dan una enseñanza importante y si no aprendiste de eso es que eres un imbécil”.

¿Qué es lo que le pasó a Laura Flores?

Todo esto ocurrió cuando se fue a hacer la escleroterapia, que es un tratamiento para tratar venas dilatadas, estaba descansando en casa, no tuvo llamado y veía la televisión con su hermana cuando de pronto empezó el terror.

“Se me paralizó el brazo derecho y la mitad de la cara del lado derecho, no podía hablar o sea, me paré de la silla, no se me fue la vista, no perdí la conciencia, pero yo quería hablar y no podía, pasaron 30 segundos y cuando pude grité: ‘un doctor, mis hijos’”.

Un doctor le detalló que después de que da el infarto pequeño, por lo general en un plazo de siete a 48 horas o hasta 90 días después viene un infarto, dijo que es un aviso del organismo y se tiene que ir a urgencias hasta que se estabilice.

En su caso, fue a un cardiólogo y se subió a un avión, en contra de la voluntad de su médico especialista que le advirtió que no viajara; le dio anticoagulantes fuertes y llegó a la Cleveland Clinic y no la dejaron salir, le hicieron un ultrasonido del corazón, el electrocardiograma, un estudio en el esófago con cámara para que fuera directo al corazón y se hizo una resonancia magnética.

“Yo no tengo el colesterol alto, pero ya me dio pastillas para el colesterol, una aspirina junior diaria. Ya que no estaba en peligro tomo la decisión de ponerlo en mis redes sociales para decirle a la gente, son las ventanas que quiero usar para aportar algo y decirles ‘no te conozco, pero no quiero que te pase lo que me pasó a mí'”.

Esta vivencia le hizo querer estar más tiempo con sus hijos y aportar más a la vida. Ahora toma terapias de psicoanálisis para que encuentre el sentido y la presencia de Dios, que hay un destino y función en la vida.

“No soy santa, ni ángel, todos somos seres de luz, todos tenemos muchas cosas qué mejorar y si ya pasaste un nivel decir: ahora qué voy a hacer para estar en un nivel más alto y poder dar lo mejor de ti, si te quedan 10 días de vida, ¿qué harías? ¿juzgar, criticar o pedir perdón y abrazar, amar, llorar?”, dijo antes de retirarse para seguir grabando dicho melodrama de Televisa.

