Laura Flores se queda sin voz y angustiada pide ayuda a sus fans

Desde hace varios días Laura Flores no tiene voz, la actriz y cantante, que últimamente se le ha pasado en los hospitales, compartió con sus fans que estaba angustiada por no saber qué era lo que le estaba pasando.

Laura, de 59 años, ha tenido que visitar el hospital en varias ocasiones en las últimas semanas, pues primero le pusieron una prótesis de rodilla y la operaron de la vista, ambas intervenciones salieron bien y sin contratiempo.

Después, mientras se encontraba en México, su hijo adoptivo Alex tuvo una emergencia médica y lo tuvieron que operar, lo que provocó que Laura corriera a Estados Unidos.

Además, su esposo Matthew Flannery , con quien se casó en 2019 atraviesa una mala racha de salud por un problema en el sistema inmunológico.

El diagnostico a Laura Flores

“Estoy harta, estoy tomando antibiótico, no es Covid, ya me hice dos pruebas, estoy harta, quiero ir al gym, se supone que no debo hacer ejercicio, pero estoy desesperada, por favor díganme qué hago, ¿voy o no voy¡, y sí, me siento medio mal”.

Varios de sus seguidores le dieron recomendaciones de remedios caseros que podría tomarse para mejorar, y varios le aconsejaron descansar, no hacer ejercicio y no desesperarse, pues podrían pasar varios días sin que pudiera recuperar su voz.

“Yo tuve ese problema y la ronquera se da porque se afectan las cuerdas vocales, el médico me prohibió hablar 15 días para dejar descansar las cuerdas vocales por completo y así logré recuperar mi voz normal, espero que te mejores pronto”.

En un segundo video, la actriz informó que estaba en una revisión médica porque seguía sin voz a pesar de haber tomado algunos medicamentos con cortisona, además, comentó que le harían la prueba PCR de Covid, ya que las caseras habían dado negativo.

Visiblemente preocupada, Flores comentó que también le harían la prueba de la influenza y una radiografía de pecho: “qué cosa, sigo sin voz y mira que he tomado de todo”, expresó.

En un tercer video, la también conductora reveló el diagnóstico médico después de varias pruebas y preocupación por no saber qué le estaba pasando a su voz.

“No es Covid, no es Influenza, no es nada, o sea, es nada más una laringitis, es cuestión de tiempo y antibióticos", contó incrédula ante sus seguidores, con quienes se mantiene en constante comunicación, ya sea para contar proyectos profesionales, como para contar cuestiones personales.

