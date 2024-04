Laura Flores recuerda al actor de telenovelas que más le gustó besar: "besos muy ricos"

Laura Flores es una de las actrices más queridas del mundo de las telenovelas, pues a lo largo de su haber ha participado en melodramas muy exitosos que recuerda con gran cariño, pero otra de las memorias que conserva son los besos que disfrutó con algunos de los actores con los que protagonizó y acaba de revelar de quiénes se tratan.

La actriz mexicana fue entrevistada por Matilde Obregón, a propósito de que se encuentra en nuestro país, grabando las últimas escenas de "Mi vida es tu vida", la telenovela donde Laura da vida a Gracia, un personaje clave en la historia producida por Angelli Nesma.

Desde su debut en la televisión, en 1980, ha dado vida a entrañables personajes que han quedado en la memoria del público, por ello, a pesar de que desde hace unos años radica en Estados Unidos, y ya no es tan vista en las telenovelas mexicanas, sigue conservando el cariño del público mexicano.

De hecho, Laura confesó a Matilde que, de quererlo, podría dejar el mundo de la actuación para dedicarse de lleno a su estética de perritos, que abrió durante la pandemia, pues por fortuna ha generado muy buenas ganancias y tiene varios clientes fijos que acuden a ella para que lleve a cabo limpiezas profundas a la dentadura de sus lomitos, los bañe o someta a un corte de pelo.

"Quiero crecer, ahorita mi negocio está en mi casa, el garaje lo transformé, lo tengo todo acondicionado, (tengo muchos clientes), pero cuando vengo a hacer novela el negocio se cae", precisó.

Reveló que, en una de las ocasiones que viajó a México para trabajar, una de sus compañeras actrices vio con desdén que compaginara su vida como actriz con la labor de esteticista de mascotas.

"Yo no creo que haya algo más digno que trabajar; hubo alguien, no te voy a decir quién es, porque es uan famosa, y no queremos amarrar navajas, pero me dijo: ´-Ah, ahora pelas perros...´, y yo le dije: ´-Sí y estoy muy contenta´, claro que me dio coraje", contó.

Esta no fue la única confesión que hizo a Obregón, pues también habló de los besos que más disfrutó con algunos de los actores que protagonizó en la pantalla chica.

La actriz mencionó a tres actores, otorgando el primer puesto a René Strickler, con quien protagonizó la telenovela "Piel de otoño", durante 2003 y 2004, pues destacó que además de que el argentino era un gran besador, lo que más la hacía sentirse en confianza es el respeto que tenía hacia su persona y como compañera de trabajo.

Laura Flores y René Strickler en la presentación de la telenovela "Piel de otoño" en septiembre de 2003. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

"Importa qué tan cálido y qué tan buena onda sea tu compañero, eso influye mucho (y) René Strickler es un caballero, un bello, es un bombón, es lo máximo, los besos han sido muy ricos", contó.

También mencionó al actor cubano Jorge Luis Pila y el español Sergio Moore.

No dejó pasar desapercibido que, además, ha habido quienes se aprovechan de las escenas de besos e intimidad para tener acercamientos.

"Hay unos que otros atascados que aprovecharon el beso y te metieron la lengua al esófago y te quedas de: ´-Pérate, wey, ¿qué te pasa?´", contó.

