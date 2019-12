A Laura Flores le gusta Laura Flores

Laura Flores quedó tan contenta con su trabajo en la telenovela Soltero con hijos que como pocas veces se sienta en la sala de su casa para ver sus actuaciones. Nos cuentan que a Flores le gusta sobre todo verse en las secuencias en las que llora porque le interesa perfeccionar esa técnica tan importante en el género del melodrama televisivo.

William Levy ya no quiere Hollywood

William Levy no tiene ganas de intentar de nuevo ingresar al mundo de las grandes producciones de Hollywood. Ahora que estrenó En los brazos de un asesino, película en la que invirtió no sólo dinero sino talento en el desarrollo del libreto, el actor de origen cubano comenta entre su círculo cercano que no le interesa actuar en películas de grandes estudios porque aún persiste el estereotipo del latino en los personajes que se asignan a actores de origen hispano.

La transformación de Jacky Bracamontes

Hay algo que provoca que Jacky Bracamontes se transforme y deje de lado su actitud tierna y encantadora. La actriz y conductora no soporta que interrumpan su sueño y esto aplica incluso con sus hijas, quienes sufren las “consecuencias” de su mal humor cuando Jacky no duerme bien. “Me transformo en un monstruo regañón”, dice Bracamontes, quien, hay que recordar, tiene cinco hijas.