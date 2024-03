Laura Bozzo llama "mentirosa" a Thali García tras acusaciones contra Telemundo; y ésta le responde

Después de su polémica salida de "La casa de los famosos", Thali García volvió a dar de qué hablar, pues decidió exhibir todas las irregularidades que, asegura, vivió dentro del reality y que incluyen haber sido drogada con ansiolíticos.

La tarde de ayer, la actriz mexicana realizó una transmisión en vivo para denunciar públicamente a Telemundo, Endemol y a la producción del programa de querer amedrentarla con una demanda millonaria y el fin de su contrato. Esto fue suficiente para que Thali explotara y acusó a las cadenas de acoso laboral, manipulación, amenazas y despido injustificado; además de que reveló lo que se vive adentro del famoso reality:

"Te entregan medicamentos, sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto", contó.

Lee también Thali García acusa a "La casa de los famosos" de drogarla con ansiolíticos

Las palabras de la también presentadora no tardaron en desatar el escándalo entre fans de "La casa de los famosos" y algunos exparticipantes, pues mientras unos apoyaron a la rubia, otros, como Laura Bozzo, se lanzaron en su contra y hasta la tacharon de mentirosa.

A través de sus redes sociales, la polémica presentadora calificó como "un horror" las declaraciones de Thali y salió en defensa del programa: "La mentira no se vale y lo que tú has hecho es un horror. Sabes que te defendí cuando te escapaste pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas", escribió la peruana.

Asimismo afirmó ser una prueba de que la actriz no habló con la verdad ya que ella nunca vivió algo similar, incluso defendió que el reality es cien por ciento ral: “¿Thali, te volviste loca? ¿Que te secuestraron, que te robaron? Tú sabes que todo eso es mentira y yo puedo ser testigo de que todo eso es mentira. A mi jamás me dijeron que hacer y eso lo juro por mis hijas”, dijo en un video con el que acompañó su publicación.









Thali responde a Laura Bozzo: "las pruebas, me darán la razón"

En ese mismo mensaje, García contestó a las acusaciones de Bozzo y no solo defendió su versión de los hechos, también reveló que ya han salido pruebas que dan testimonio de que no habla solo por hablar, como un video en el que Lupillo Rivera narra a sus compañeros el episodio de la pastilla.

“Lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona, el tiempo, las pruebas, me darán la razón, yo igual no dejo de admirarte, respetarte y jamás olvidaré ese abrazo que me diste cuando más lo necesite. Ya hay video que demuestran lo contrario, el mismo Lupillo fue testigo de lo mal que me sentí ese día y como te digo los tribunales tendrán la última palabra", respondió.

La grabación a la que Thali hace mención, se trata de una conversación que fue grabada cuando ella todavía estaba dentro de la casa y en la que Lupillo confirma que la actriz recibió una pastilla que la dejo como "drogada".

“Quién sabe qué pinches pastillas le dieron, y luego, de repente, estábamos platicando, estábamos sentados en el sillón y la empecé a notar así como que me miraba así (entrecerrando los ojos), y yo dije: '¿qué pedo?'. Luego tenía ropa yo y comenzó a patear la ropa, y le dije: ‘¿Qué tienes? Algo traes’. (me contestó) es que te estoy viendo doble y me siento mal. Yo la miraba como drogada", contó Rivera.

🚨🚨🚨ÚLTIMA HORA🚨🚨🚨AQUÍ ESTÁN LAS PRUEBAS DE QUE TELEMUNDO LE DIO LAS PASTILLAS QUE DEJARON DROGADA A THALI😱 #LCDLF4 #telemundo @thaligarce pic.twitter.com/28YLvUDA1C — ✨✨👑👑Mr. Reality👑👑✨✨ (@veca_david) March 13, 2024





Hasta el momento ni Telemundo ni Endemol ni "La casa de los famosos" han respondido a las acusaciones.

Lee también Thali García revela las verdaderas razones por las que decidió abandonar “La casa de los famosos”