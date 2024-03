Thali García acusa a "La casa de los famosos" de drogarla con ansiolíticos

Una nueva polémica envuelve a "La casa de los famosos", edición Telemundo, pues una de sus exparticipantes acusó a la producción de drogarla y encerrarla junto con uno de sus compañeros en una suite.

Todo ocurrió esta tarde, cuando la actriz Thali García, reveló en una transmisión en vivo, que la televisora estadounidense y Endemol, productora del reality, buscan demandarla por una millonaria cantidad luego de que acudió a las afueras de la casa para apoyar a sus excompañeros y exponer mensajes privados de la producción a través de sus redes sociales.

Esto fue suficiente para que García explotara y decidiera revelar algunas de las situaciones que, afirma, viven los participantes durante su encierro, como los ansiolíticos que la producción les administra a los famosos: "El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos. Te entregan medicamentos, sin siquiera abrirlos enfrente de ti", dijo.





La actriz, incluso, pidió al púbico dejar de consumir el famoso reality show. Foto: Captura de pantalla.

Incluso, aseguró que durante el tiempo que compartió habitación con Lupillo Rivera, fue obligada a consumir uno de estos medicamentos: “Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto”, agregó.

La actriz se dijo afortunada de haber pasado esta situación junto al cantante, pues esto pudo haber llegado a consecuencias graves: "Lupe me dijo ‘¿quieres que te ayude a vomitar?’, bendito Dios yo compartía esa suite con un caballero, ¿les parece correcto?”.

Otra de las situaciones que pasó fue el encierro, involuntario, al que fue obligada dentro de la casa, pues confesó que dentro de la suite les negaban la salida; además de que en varias ocasiones hizo público su deseo de salir y la producción jamás le abrió la puerta.

Thalí acusa a Telemundo de acoso laboral

Asimismo, Thali explicó las irregularidades que ha vivido durante los poco más de 13 años que lleva trabajando para la cadena, mismas que incluyen acoso laboral y amenazas.

García explicó que después de participar en la temporada 8 de la serie "El señor de los cielos" quisieron obligarla a filmar la entrega 9, que duraba 6 meses, pero pagándole únicamente 30 días de salarios.

Al negarse a participar, una de las ejecutivas la amenazó con demandarla pues "estaba obligada a hacerlo por contrato".

Para llegar a un acuerdo amistoso, Thali accedió a grabar solo 30 capítulos y participar en el reality "Los 50", durante dos semanas.

Cabe destacar que la actriz decidió abandonar el reality show por voluntad propia, pues tenía miedo de que la amistad que estaba naciendo entre ella y Rivera fuera malinterpretada por el público.





A pesar de todo, Thalí ofreció un acuerdo a las cadenas para no llevar esta situación a los juzgados: "Para no contrademandar, los invito a romper esta notificación, liquídenme mi contrato y hacemos que nada paso. De lo contrario no me importa gastarme hasta el último dolar, pero esto no lo van a ganar".

Thali, por último, hizo un llamado al público de ya no consumir este proyecto, pues todo esta amañado.