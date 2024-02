Las referencias a Christian Nodal en “Cactus” y la residencia de los Bukis en Las Vegas, entre lo más leído de la semana

La quinta semana del año concluyó, dejando consigo una mezcla de emociones que impactaron tanto a los fanáticos de la música como a los seguidores del teatro. Entre estrenos, lanzamientos y tristes despedidas, estas fueron las noticias más destacadas de la semana en EL UNIVERSAL.

Los Bukis celebrarán sus 50 años con residencia en Las Vegas

El anuncio de una residencia en Las Vegas por parte del grupo liderado por Marco Antonio Solís marcó un hito en la historia musical mexicana. Tras su exitosa gira en 2021, Los Bukis se preparan para una serie de conciertos en la ciudad del pecado, convirtiéndose en la primera agrupación mexicana en llevar a cabo esta hazaña. Marco Antonio Solís expresó su gratitud por esta oportunidad en entrevista con este diario.

“Estamos muy contentos con esta oportunidad de estar abriendo este nuevo concepto como latinos aquí en Las Vegas. Nos tocó a Los Bukis, y la verdad que estamos muy agradecidos”, dijo.

Daniela Romo despide con lágrimas a Tina Galindo

Daniela Romo dio el último adiós a su entrañable amiga, la productora teatral Tina Galindo, quien falleció a los 78 años debido a un paro respiratorio el pasado 29 de enero. En un emotivo momento a las afueras de la residencia de la productora, mientras amigos y allegados se congregaban para rendirle tributo, Romo rompió el silencio ante los medios y compartió unas conmovedoras palabras en honor a la artista.

"Especialmente en mí, porque es el ser que me dio el ser sin parirme, es un vacío muy grandísimo en mi vida y ahora sí me siento muy huérfana, ya no tengo a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevó en mí", expresó entre lágrimas.

Taylor Swift y la odisea de 12 horas para llegar al Super Bowl

La agenda apretada de Taylor Swift se convirtió en un desafío logístico cuando su novio, el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce, clasificó para el Super Bowl LVIII. Con un concierto programado en Tokyo el día anterior al gran juego, Swift se enfrenta a una carrera contra el tiempo para estar presente en el importante evento deportivo, situación que tiene nerviosos a los fanáticos.

Viuda de Hugh Hefner relata su experiencia con el magnate antes de su fallecimiento

Hugh Hefner estableció la icónica revista Playboy en 1953, una publicación que desafió la represión sexual predominante en Estados Unidos en aquel momento. Sin embargo, también atrajo críticas por su supuesta promoción de estereotipos machistas sobre las mujeres.

La tercera y última esposa de este influyente magnate fue Crystal Harris, quien ha compartido detalles sobre los desafíos de convivir con Hefner hasta su fallecimiento en 2017. En una entrevista, la modelo reflexionó sobre la complejidad de su relación con Hefner, destacando la notable diferencia de edad entre ambos: "Lo único que puedo decir es que si provienes de una infancia feliz, perfecta y amorosa, lo normal no sería terminar con alguien que te saca 60 años".

Las referencias de Belinda en su canción “Cactus” hacia Christian Nodal

El lanzamiento del último sencillo de Belinda, "Cactus", desató una ola de especulaciones sobre las referencias a su relación pasada con Christian Nodal. Desde los recuerdos compartidos hasta los detalles de la promoción de la gira "Forajido Tour", Belinda dejó entrever aspectos de su historia con el cantante en esta emotiva canción.

Al día de hoy ha superado los 6,9 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, y se encuentra en el top 15 de canciones más escuchadas en México de Spotify.