Las producciones coreanas se adueñan de Netflix

En los últimos años los contenidos provenientes de Corea del Sur, ya sea en cuanto a música, cine o televisión, han acaparado los reflectores: desde “Parásitos” (2019) convirtiéndose en la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar como Mejor Película, hasta el grupo BTS arrasando en premiaciones como los MTV Video Music Awards.

Pero en cuanto al streaming un ejemplo fue lo que significó la multipremiada serie “El juego del calamar” para la plataforma Netflix en 2021 (uno de los títulos más vistos de su historia) y cuya aceptación de los fans llevó a que ya esté en proceso una segunda temporada.

Para los fans de las producciones provenientes de dicho país, Netflix tiene planeado un 2023 lleno de estrenos pues ha anunciado la llegada de 34 series, películas y realities coreanos a lo largo del año.

"El juego del calamar" se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix Foto: Netflix

Lee también: ¿Eduin Caz es "team Piqué"? El cantante presume su costoso reloj Casio

Entre los títulos de seriales que han sido anunciados está el regreso de series como “Dulce hogar”, “D. P.: El cazadesertores” y la segunda parte del drama de venganza “La gloria”. Además habrá espacio para el romance con los estrenos (con título provisional) “Tu tiempo llama; Behind Your Touch”, “Curso intensivo de amor; Destined With You”, “¡Doona!”, “King the Land; Batalla de amor” y “See You In My 19th Life”.

En cuanto a largometrajes se espera el estreno de seis producciones coreanas: “Jung_E” (dentro del género de ciencia ficción, y cuyo estreno es este 20 de enero”, “Boksoon debe morir” (sobre una asesina profesional), “Creyente 2” (en torno a pandilleros narcos”, “Bailarina”, “La partida de go” y “Identidad desbloqueada”.



"Identidad desbloqueada" es uno de los títulos que llegarán a la plataforma Foto: Netflix

Los reality shows también tendrán su dosis surcoreana y la plataforma estrenará "Habilidad física: 100", "Zombieverse" (sobre supervivencia zombie) y "Nineteen to twenty" (acerca del paso a la adultez), entre otras.

A propósito de "Parásitos", la plataforma también le dará su reconocimiento al director del filme, Bong Joon Ho, pues el ganador del Oscar tendrá su propio documental sobre su primera película bajo el título "Yellow door: looking for director Bong's unreleased short film".

De acuerdo con datos de Netflix los fans del contenido coreano van en aumento, por ejemplo más del 60% de los suscriptores de la plataforma vieron títulos coreanos el año pasado. Además, en América Latina se han duplicado las horas vistas de contenido coreano desde 2017 a la fecha.

Lee también: Drake Bell vuelve a dejar plantado a un programa de televisión, ahora en TV Azteca