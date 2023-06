Las polémicas de Luis Enrique, el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán

El hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán ha estado en boca de todos en esta semana luego de que diera a conocer a través de un comunicado que se hizo una prueba de ADN con su hijo Apolo, cuyos resultados indicaron que no había compatibilidad.

Por esta razón explicó que ya empezó a hacer los trámites necesarios para deslindarse de las obligaciones que le corresponden, a pesar de que seguirá queriéndolo.

Este menor de quien se acaba de enterar que ya no es su padre biológico, es hijo de su pareja Mayela Laguna, quien trabaja en el ramo de la fotografía y la producción audiovisual.

“Se realizó una prueba genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad entre el menor de iniciales AAGL y el señor Luis Enrique Guzmán Pina”, se informa en el documento.

Este no es el único escándalo que ha protagonizado el único varón de la primera actriz Silvia Pinal, ya que ha tenido otros momentos polémicos, por ejemplo en el año 2022 se separó de Laguna, luego de que se filtraron algunos audios en donde ella afirmaba que vivía violencia doméstica.

“Me pegó, me dio una put…za, no más me pegó por los audios porque le di en todo su ego y porque todas y cada una de las cosas que dije son verdad. Es la verdad, es un abusador y me vi corta en los audios, ahorita ya me extraña, ya se quiere venir a vivir para acá también”, es parte de lo que se escucha en una filtración.

Lo acusaron de intentar cambiar la herencia de su mamá e incluso fue señalado de robar las joyas de Silvia Pinal, sin embargo él se defendió: “Jamás he tenido nada que ver con el testamento de mi mamá, ni nada”, dijo a “Ventaneando” luego de que en febrero pasado se diera a conocer otro audio en donde Mayela supuestamente dijo que sí habían robado tales joyas.

Lee también: Silvia Pinal cayó en depresión al enterarse que Luis Enrique no es padre de Apolo: representante de la familia

La asistente de Pinal, Efigenia Ramos, en un encuentro con medios de comunicación, hablo sobre el tema del robo: “No se comprobó, simplemente tomaron las cosas que estaban ahí y cuando lo dijo ella (Mayela en unos audios) fue cuando nos dimos cuenta que sí lo habían hecho”, señaló la asistente.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán ha declarado que su tío Luis Enrique ha sido un mantenido pues según ella a fuerzas necesita del cheque que le da doña Silvia, para mantener a su hijo Apolo.