MORELIA.- A las Amazonas nadie las conocía. Pero en 2022 un artículo publicado en el New York Times mostró internacionalmente a un grupo de mujeres de la comunidad yucateca Yaxunah que jugaba sofbol, desafiando las costumbres del pueblo y ataviadas con vestidos folclóricos para competir.



La nota la leyó el realizador Alfonso Algara y rápidamente echó manos a la obra para intentar hacer una película de ellas apoyada por ESPN, canal especializado en deportes, que forma parte de las funciones especiales del Festival Internacional de Cine de Morelia.



"Las Amazonas de Yaxunah" es una largo documental narrado por Yalitza Aparicio, nominada al Oscar en Mejor Actriz por el filme "ROMA", que sigue a este equipo no solamente en sus encuentros, sino en su vida privada donde han ido rompiendo círculos machistas.



"Somos revolucionarias", dice una de ellas al explicar que un día decidieron meterse a un cenote, prohibido ancestralmente para mujeres.



"Ese carisma que tienen ellas es formidable, mucha veces a medio juego se ponen a bailar ellas solas y, cada una ha tenido cosas que superar desde sus casas", comenta Algara.



Las Amazonas ya han jugado en EU, algunos de sus familiares hombres las entrenan o han enseñado a jugar, algo inimaginable apenas este siglo y reclaman en el campo de juego cuando no les gusta la decisión del árbitro.



"Comenzaron a salir de sus casa e ir de viaje con la excusa de que iban a hacer deporte, de hacer algo sano y conseguían permisos que hace todavía 10.2 años no podían; poco a poco se fueron revelando y en el proceso de filmación vimos cómo los hombres también fueron cambiando su forma de pensar, diciendo que quizá lo que hacían era bueno para todos", expresa Algara.



"Son un ejemplo de cómo todas las mujeres nos unimos siempre para continuar con nuestros sueños. Aunque se piense que es una historia muy alejada de lo convencional, lo cierto es que habla de la diversidad y la representación digna que cada ser humano merece", considera Yalitza, quien entró al proyecto este mismo año.



Para poder filmarlas, Algara y su equipo convivieron con ellas por varios periodos en la comunidad. Dormían en las hamacas y comían juntos, o iban al mercado.



El documental aún no tiene fecha de salida en el canal deportivo, pues sigue recorriendo festivales de cine.





