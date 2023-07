Las 7 películas de "Misión Imposible"; de la mejor a la peor, según la crítica

Hoy se estrena la séptima película de "Misión Imposible", una de las franquicias de acción más famosas de Hollywood que, a lo largo de los años, pasó de productor en productor, hasta que el actor principal de las cintas, Tom Cruise, tomó la batuta para conducir las aventuras del agente Ethan Hunt que, a lo largo de los años sofistica la ejecución de su profesión, en búsqueda de evitar fatídicos desenlaces que lo llevan a infiltrarse en misiones secretas y explotar sus habilidades de espionaje inminentemente, no por nada ha sido calificado como uno de "los héroes de acción más incondicionales de la pantalla grande", por lo que aquí te presentamos el ranking de esta producción, comenzando por la peor de sus películas, hasta llegar a la mejor de ellas, según propone la crítica.

Hoy, como sucedió hace 27 años, cuando se estrenó la primera parte de "Misión Imposible", el 12 de julio de 1996, se estrena la séptima parte de esta película, por lo que "Hollywood Reporter", el portal especializado en cine, publicó un top de esta secuela, en la que posiciona cada película en orden de calidad.

7. Misión Imposible II (2002)

Esta película se estrenó seis años más tarde de que se lanzara la primera parte y fue dirigida por el reconocido director John Woo, responsable de la dirección de otras exitosas películas como "Amenaza final" y "Contracara", sin embargo, su participación en la segunda parte de "Misión Imposible" no fue tan aclamada como sus otras producciones. De hecho, fue muy criticada por expertas y expertos en cine, pues se ha dicho que la narrativa de la cinta, junto a su desenlace, no sigue un curso con sentido y hay muchas escenas injustificadas, en las que Hunt busca incansablemente dar con una arma biológica que amenaza la seguridad de la humanidad.

6. Misión Imposible III (2006)

Cuatro años más tarde, la secuela -dirigida por JJ Abrams- logró reivindicar esta producción, luego de la decepción que generó la cinta anterior, despertando nuevamente la atención de las audiencias, lo que además aseguró que las personas volvieran a comprar un boleto para la cuarta entrega de esta historia de acción. Según "HR", el giro del guion fue la cereza en el pastel; a través de él se busca mostrar a un Ethan Hunt más humano, ya que decide compaginar su vida dentro del espionaje con el amor que siente por Julia, sin embargo, este confluir se complicará en su búsqueda por rescatar una peligrosa arma, lo que lleva a Tom Cruise al límite, pues demuestra la gran condición que tiene para correr a altas velocidades.

5. Misión Imposible I (1996)

Para la crítica, fue un acierto que Brian de Palma, mejor conocido por su película "Caracortada", fuera quien encaminará la primera parte de esta saga, sin embargo, eso no fue suficiente para que encabezara este ranking, pues, a lo sumo, se le ha aplaudido por dar un toque elegante y emocionante a "Misión Imposible" que, originalmente, fue una serie de televisión emitida durante la década de los 60. Y aunque no ha sido convocada como la parte más atractiva de la franquicia, la escena en que Cruise se encuentra dentro de una sala de computadoras como infiltrado ha sido de las más entrañables y recordadas por el público, pues en esta entrega, su personaje hace hasta lo imposible para limpiar su imagen, pues su jefe piensa que ha traicionado a la agencia de intentigencia que pertenece, conocida como "Fuerza de Misión Imposible".

4. Misión Imposible: Protocolo Fantasma (2011)

La cuarta parte de "Misión Imposible" ha sido considerada como "excelente" y cuya producción fue la responsable de sofisticar el contenido de dicha historia; esto sucedió gracias a una mezcla de escenas de acción mucho más complejas, así como de diálogos llenos de humor, lo que otorgó al actor de gran recibimiento por parte de su público que, en las películas anteriores, se daban cita en las salas de cine, principalmente, por su gran atractivo. Sin embargo, este acierto no ha sido adjudicado ni al director ni a los ejecutivos de la cinta, sino a nada más y nada menos que a su guionista, Christopher McQuarrie, pues -de ese momento en adelante- aseguró su participación en cada una de las entregas que estaban por venir y hasta la fecha.

3. Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (2023)

"Hollywood Reporter" entrega un muy buen lugar a la cinta que se estrena hoy, sin embargo, no entraremos en detalles acerca de lo que ofrece la trama, para evitar todo tipo de spoilers, lo que sí podemos decir es que habrá muchas escenas de acción, así como traerá de regreso a alguno de los antiguos personajes de la franquicia, lo que ha sido evaluado de forma positiva, debido a que una secuela no es una secuela si no revive las épocas más prósperas del personaje principal y con ello, los personajes que lo acompañaron en sus aventuras, pues todo esta combinación, generó que el sitio de noticias indicara que "no puede esperar" para ver la segunda parte, lo que es una muy buena señal de lo que estás por ver frente a la gran pantalla.

2. Misión Imposible: Nación Secreta (2015)

En esta película, la crítica señala la buena elección que la producción llevó a cabo al elegir a su elenco, el cual -habitualmente- cambia conforme a cada entrega, por lo que se vuelve un sello las actrices y actores que participan en cada una de sus películas y, en lo que corresponde a "Nación Secreta", no pasa desapercibida la intervención de Alec Bladwin, como el agente Sean Harris, sin embargo, mucho se ha dicho que la clave del éxito de esta secuela fue que, finalmente, se incluyese un personaje con peso para la narrativa interpretado por una mujer; nos referimos a la oficial de inteligencia británica Ilsa Faust, interpretada por Rebecca Ferguson, quien se convirtió en la co-protagonista de la producción junto con Cruise.

1. Misión Imposible: Repercusión (2018)

La última cinta de "Misión Imposible", antes de que se estrenará la de hoy, fue selecta como la mejor de toda la franquicia, la cual a lo largo de dos horas y media lleva a Hunt a probar sus capacidades al límite, ya que tiene que evitar que una arma nuclear, elaborada con plutonio, llegue a manos del sindicato, por lo que se ve expuesto a una serie de escenarios riesgosos que parecieran no tener fin. Ni que decir del villano, interpretado por Henry Cavill, denominado como el mejor que la secuela ha tenido, hasta ahora. Por todo esto, ha sido la cinta, que de las siete, ha recaudado mejores ganancias en taquillas, al alcanzar una cantidad fluctuante con los 800 mil millones de dólares mundialmente.

