Las 10 peores películas del 2023 según la crítica y la taquilla

¿Qué es una película mala? La definición es peligrosa tomando en cuenta que cada quien tiene sus propios estándares de calidad y gustos personales que antepone ante cualquier otra cosa.

Pero hay ejemplos en donde la mayoría de la crítica e incluso la taquilla hacen mancuerna para dilucidar lo que finalmente no funcionó con el público por una u otra cosa.

Eso sí, habrá siempre quien con un cúmulo de libros leídos y escudriñando milimétricamente las secuencias de una historia, la equiparará a una obra de arte y tildará de neófitos o comepalomitas al que ose tocarlas.

Ahora bien, recopilando la opinión de revistas especializadas y sitios de críticos como Variety, aquí te mostramos las 10 peores películas del año que está por terminar. Y sin que el orden sea necesariamente en lo mal que estuvieron.

"FLASH"

Más allá de los escándalos mediáticos en que estuvo su protagonista Ezra Miller, la cinta confirmó que los últimos meses nos han sido buenos para los superhéroes en cine. La urgencia de DC por entrar al tan de moda multiverso acabó con efectos visuales calificados negativamente por expertos y a un protagonista que si no vomitó después de tantas vueltas por algo que de inicio sabía imposible, es gracias a que lo permite la ficción.

Ezra Miller como el superhéroe Flash. Foto: Warner Bross Pictures / DC Comics

"ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA"

De entrada, para los amantes del comic original, saben que el hombre que encoge no tendría ni una sola oportunidad contra el villano Kang, el Conquistador quien en la edición impresa se equipara a Thanos e incluso más poderoso. Pero bueno, dejando de lado estas licencias creativas cinematográficas, así como los efectos visuales que definitivamente no fueron lo suyo, la historia muestra más de lo mismo que las anteriores entregas, con menos dosis de humor, pero sí muchos clichés en el cine de este género.

"WINNIE THE POOH: MIEL Y SANGRE"

Una de las cintas que apunta fuerte hacia los próximos Razzie Awards, considerados los anti Oscar y que galardonan a lo peor del año inmediato anterior. Es cierto que tampoco se esperaba mucho desde el título y tampoco es que esta versión del osito panzón y su amigo burro en plan tenebroso haya incomodado a sus fans de toda la vida, pero el slasher que es el género de terror donde hay un asesino seria y cruel, no sólo quedó lejos visualmente, sino que más de una risa se oía en los cines cuando se proyectaba. Tanto como cuando en los 80 se corrió la leyenda que los pitufos de peluche se levantaban por las noches y ahorcaban a sus dueños.

Winnie Pooh: Miel y Sangre | Fuente: Instagram @primevideo

"MEGALODON 2: EL GRAN ABISMO"

De estos casos que no coincide la calidad de un filme con la asistencia en cines. Durante su corrida comercial en México superó los 5.5 millones de boletos vendidos, ubicándose dentro de las 15 más vistas de este año, pero los comentarios eran desastrosos. Entendiendo las fantasías que permite el género y de llevar a uno de los más letales seres vivos marítimos que han existido a la actualidad, es increíble que un solo hombre quiera enfrentar a un ser de más de 10 metros, cuando en Tiburón, el escualo medía menos de la mitad y acabó con casi tres hombres. Además cuando ataca a una playa llena de turistas, todos salen libres. Y eso sin volver a hablar de pésimos efectos visuales.

Jason Statham protagoniza "Megalodón" FOTO: ESPECIAL

"65: AL BORDE DE LA EXTINCIÓN"

Desde su controvertida decisión de interpretar al villano Kylo Ren en las nuevas películas de Star Wars, el actor Adam Driver ya debería despedir a su agente o cambiar de agencia. No hay otra manera de entender cómo aceptó ahora interpretar a un hombre que durante un problema de vuelo cae a un lugar misterioso, descubriendo que es la propia Tierra hace 65 millones de años. Entonces junto con una pequeña deben enfrentar a cada paso a insistentes dinosaurios que desean devorarlos. El desgano del personaje, incluso en sus amenazas, hacen que uno quiera verlo derrotado.

"OSO INTOXICADO"

Desde el título se sabe que no es una película para toda la familia, aún así, hubo quienes acudieron con sus hijos adolescentes y la reprobaron. Pero más allá de eso, la nueva cinta dirigida por Elizabeth Banks (Ángeles de Charlie, 2019), intenta arriesgar con esta historia basada en un hecho real mezclando escenas de suspenso con algo de chistes, que muchas veces sólo se quedan en un esbozo de sonrisa. La crítica estadounidense coincidió en que no valía la pena pagar un boleto en cine. “Mejor espérense a streaming”, decían, lo cual para cualquier filme es una losa. En la vida real, el oso murió poco después de olisquear la cocaína que alguien tiró en un bosque de Georgia, EU. Los veterinarios dicen que su muerte fue horrible.

Oso Intoxicado. Fuente: HBO Max

"LOS INDESTRUCTIBLES 4"

Cada que se ve una película de este estilo, se sabe que no hay mucho que pensar. Pero aquí ni toda la legión comandada por Sylvester Stallone logra sacar a flote al barco de la historia. Actuaciones sin emoción, pocas peleas del villano secundario, chistes que no daban risa y un guión plano a comparación de las otras entregas. Cliché el comentario, así como toda la película.

"CARMEN"

Lo que se salva de ella y con creces, es la actuación de la regiomontana Melissa Barrera, quien hace poco estuvo en el ojo del huracán al ser despedida de la nueva entrega de "Scream". Aprovecha sus cualidades en el canto y el baile para contar una historia de una mexicana que huye a EU. Pero el guión ahí acaba, en la breve sinopsis. La historia completamente lineal sin alguno de esos trucos que dan la apariencia de buscar algo más profundo. La apuesta era hacer una historia sensorial que tampoco cuaja.

"EL EXORCISTA: CREYENTES"

Ni dramática, ni intensa, ni de terror. No hay más que decir de la que pretendió ser secuela de la legendaria película setentera que a más de uno impidió dormir durante noches. Y otra vez, como se ha visto a lo largo de la lista, los efectos fallaron y no por estar mal hechos, sino por no aportar nada de lo ya mostrado anteriormente.

"ASTEROID CITY"

Película que dividirá opiniones, porque hablar de Wes Anderson ("Isla de Perrros" y "El Fantástico Sr. Zorro") es intocable para varios. Pero aquí varios críticos lo menos que dijeron era que la cinta era aburrida y demasiado cursi, Más cuando la anécdota inicia precisamente en una convención de astrónomos quienes ven como alguien no precisamente de este mundo, hará cambiar las cosas.

La cinta tiene un increíble elenco y la estética que caracteriza al cineasta. Foto: IMDB

