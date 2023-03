La verdad detrás del nombre de Blake Lively

Sabemos mucho sobre Blake Lively, desde cuánto mide hasta con quien está casada. Sin embargo, hay un secreto que ella nos había guardado. Son muy pocos los que conocían que el nombre con el que la conocemos es un pseudónimo que esconde toda una historia familiar. Prácticamente le debemos a su hermana su apodo artístico.

Blake Lively ha contado varias veces que en su hogar había una tradición. Por generaciones en su familia decidían bautizar a los recién nacidos con un nombre neutro y ella no quedó exenta de este mandato. Incluso ella misma ha trasladado esta costumbre a sus propios hijos.



Fue por ello que Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds decidieron llamar a su primera hija mujer como James. “Mi madre también tiene un nombre de hombre. La llama Elaine, pero su nombre real es Willy, así que mi madre tiene un nombre de chico y yo también”, explicó la actriz en una entrevista.

En ese sentido, Blake Lively aclaraba que en el caso de su hija buscaron que tuviera “un nombre con fuerza, que no pasara de moda, pero que no fuera común. No queríamos llamarla con uno de esos sofisticados nombres de Hollywood que ponen ahora”. La situación llevó a que muchos se preguntaran cuál era entonces el nombre verdadero de la actriz.

Según detalló Blake Lively el hermano de su abuela se llamaba como Blake. El hombre fue asesinado hace años y por ello su familia quiso rendirle homenaje bautizándola como a él. Sin embargo, la madre de la actriz optó por anotarla en el registro como Blakely. De esta manera, cumplía con el mandato familiar de un nombre neutro y el homenaje.



Pero, además, con Blakely unía el nombre del hombre asesinado y el apellido Lively que llevaba la madre de la actriz. Pero cuando Blake Lively nació su hermana se quedó con el primero y no hacía más que llamarla Blake, tal como la conocemos en la actualidad. Por ello la actriz decidió que su apodo artístico sería el que usa a la fecha para darle vida a sus personajes.