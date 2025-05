Más cerca de Tom Cruise de lo que un día se imaginó

"Siempre pensé que conocerte sería una misión imposible… Pero, lossueños si se hacen realidad. ¡Eres simplemente maravilloso Tom Cruise, ¡gracias siempre!", fue el mensaje que escribió Angélica Vale en supublicación de Instagram, cuando compartió las imágenes donde apareceal lado del actor estadounidense.

Esta semana Tom Cruise estuvo de visita en la Ciudad de México, para asistir a la premier de la película "Misión Imposible: La sentencia final", con la cual cierra la saga del agente Ethan Hunt y que comenzóen 1996; el evento se llevó a cabo en el Auditorio Nacional y comoconductores estuvieron Yordi Rosado y Angélica Vale.

Es por eso que la actriz y cantante presumió las fotos que le tomaronjunto a él, y en un breve video explicó que el actor le dio dos besos,uno en cada mejilla; aunque lamentó que no tuviera una selfie con él,agradeció que su sueño se haya vuelto una realidad.

Nodal admira y respeta a Luis Miguel

El esposo de Angela Aguilar está de promoción de su más reciente álbum "¿Quién + como yo?", motivo por el cual visitó el programa matutino "Venga la Alegrí"a, donde habló de distintos temas entre ellos suadmiración hacía el llamado "Sol de México", Luis Miguel.

El conductor Ricardo Cazares fue quien le preguntó si estaríainteresado en hacer un dueto con el intérprete de "La incondicional", a lo que Nodal respondió sin chistar que no y explicó la razón.

"No grabes conmigo, no le hagas eso a tus fans, por favor; nunca me humillaría así. Que él grabara una canción mía, sería glorioso, pero que yo cante con Luis Miguel, no creo que estemos en el mismo rango vocal", dijo Christian Nodal.

Pero Cazares insistió diciendo que en caso de realizarse estacolaboración, podría ser un trancazo para la carrera de ambos, así que Nodal respondió: "Nunca lo sabremos, de igual manera".

Yadhira Carrillo, en las buenas y en las malas con su esposo

La actriz ha regresado a la actividad profesional y ha estado enalgunas entrevistas, y fue precisamente en el programa "Siéntese quien pueda", donde Carrillo se sinceró y explicó cómo pasó los cuatro años en que su esposo, el abogado Juan Collado estuvo en la cárcel.

Desde 2019, cuando el abogado fue detenido y encarcelado en el Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, recibió puntualmente la visita de su esposa diariamente,quien le llevaba sus comidas favoritas, pero pese a la resiliencia que Yadhira Carrillo aparentaba tener en público, la actriz aseguró que la realidad era muy distinta en privado.

"Para mí se apagaron las luces de toda mi vida completa/entera, cerré casa y vivía en mi habitación, yo estaba, de verdad, de luto", dijo Carrillo.

La gratitud que ella sentía por su esposo, quien siempre la proveyó deamor y bienestar, fue lo que la motivó a acompañarlo en su condena,como si ella misma fuera quien tuviera que cumplirla.

"Cuando tú estás dentro de un matrimonio, en el que a ti no te hafaltado nada, porque ese ser te lo ha dado todo, es que ese ser no es sólo tu esposo, es tu yo completo; estás con esa persona, más en lasmalas que en las buenas", expresó la actriz.

Leonardo García, ¿recayó en el alcoholísmo?

El hijo del fallecido actor Andrés García reapareció en un video, donde él mismo exhibe una posible recaída en su adicción al alcohol, cuando en un intento por denunciar a los agentes de la Guardia Nacional, que lo detuvieron por manejar en estado de ebriedad, sólo logró evidenciar que otra vez está en problemas.

En dicho material se le escucha mencionar el nombre de Susana y Roberto Palazuelos, personalidades muy influyentes en el puerto, aparentemente, para intimidar a los agentes.

"Oye tía Susana, Palazuelos... Aquí estamos, aquí estamos con la Guardia Nacional", dijo García.

A lo que los agentes contestaron: "Señor, orille su vehículo, está sobre la avenida, por favor, está en estado de ebriedad, puede ocasionar un accidente, está en medio de la carretera su vehículo".

En un artículo de la revista "TVNotas" ya se había mencionado su recaída, después de haber pasado cuatro meses en rehabilitación y alrededor de medio año sin beber, como un esfuerzo por salvar surelación con la guatemalteca Flaminia Villagrán, quien lo había amenazado con terminar su noviazgo si volvía a tomar bebidas alcohólicas.

Su primer año de casada ha sido difícil para Ángela Aguilar

Después de haber mantenido distancia con los medios de comunicación, al igual que su esposo Christian Nodal, Angela ha decidido compartir cómo se siente a un par de meses de su primer aniversario de matrimonio, el cual definió como maravilloso pero cruel.

"Sólo puedo decir cosas buenas de mi esposo, es un mega hombre, lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo, me da mucha fuerza porque la verdad han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles, siento que yo no podría estar sonriendo en este momento si no tuviera a un hombre tan bueno a mi lado", expresó Ángela en entrevista con el locutor Mariano Osorio.

También señaló que ha sido difícil establecer su hogar, ya que debido a la apretada agenda de Nodal es complicado estar juntos, es por eso que decidió espaciar sus presentaciones con el fin de acompañar a su esposo a la mayoría de sus conciertos, porque de otra forma no severían; pero ella ya tiene la necesidad de retomar su carrera en forma y estar en contacto con sus fans.

