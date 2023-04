La triste historia detrás del romance de Paty Cantú y el protagonista de “How I Met Your Mother”

Canciones como “Suerte”, “Afortunadamente no eres tú” y “Por besarte” son solo algunas de las composiciones más exitosas de la cantante Paty Cantú.

La conductora de "Iron Chef México" nacida en Guadalajara recientemente reveló un secreto que dejó a muchos con la boca abierta: mantuvo un romance secreto con uno de los actores de “How I Met Your Mother”.

Estamos hablando de Josh Radnor, quien durante muchos años fue el crush de Paty Cantú. Sin embargo su relación no terminó de la mejor manera.

Paty Cantú aseguró que incluso convivió con Radnor, pero que todo terminó cuando descubrió un “oscuro secreto” suyo.

“¿Sabes como se dice que hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede volver realidad? Bueno, a mí me pasó. Storytime de cómo anduve con uno de mis crushes platónicos más famosos, pero sí el más nefasto”, aseguró Paty Cantú.

“La historia comienza con un decreto y es que yo siempre estuve enamorada, ni siquiera de una persona y es lo más patético, sino que del personaje que hacía Josh Radnor en una serie que se llamaba How I Met Your Mother. Lo que pasa es que yo siendo súper fan, me suscribí a su newsletter que estaba anunciado en su Instagram, no sé ni en que año fue, pero creo que era 2018, pero en la pandemia estando sola y devastada llegó”, continuó Cantú.

Cantú incluso aseguró que el texto de Radnor provocó muchas emociones en ella y decidió hablarle. Comenzaron a hablar por teléfono a diario, e incuso empezaron a salir en persona. Compusieron canciones juntos, pero todo terminó cuando la cantante sospechó que el actor tenía novia.

“Me quede con la idea de lo que realmente estaba pasando es que sospecho que él tenía novia. Claro, dijo ‘Juguemos un ratito con la mexicana’, huev*s cabr*n. Pero bueno, decidí quedarme con lo bueno de esa relación que fue una canción que se llama 'Mirame' y está en 'La Mexicana'”, dijo Cantú.