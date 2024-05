Ingrid Coronado es criticada por "falta de seriedad" en la cobertura de la muerte de Verónica Toussaint

La muerte de Verónica Toussaint ha conmocionado, sobre todo, en el caso de sus compañeras y compañeros de Imagen TV que, durante la emisión de ayer de "Sale el Sol" homenajearon a la conductora. Sin embargo, la intervención de Ingrid Coronado indignó en redes sociales, donde opinan que no se comportó con la seriedad que ameritaba la partida de la también actriz.

El viernes por la madrugada se dio a conocer la noticia de que Toussaint había fallecido -a sus 48 años-, luego de enfrentarse a una dura batalla contra el cáncer que le fue detectado en 2021.

El mundo del espectáculo se paralizó, debido a que Toussaint es querida por gran parte de su comunidad, que demostró el hondo dolor que le causa la partida de la conductora de "Qué chulada".

Lee también: Critican en redes a Sofía Rivera Torres por mensaje sobre la muerte de Verónica Toussaint

"Sale el Sol" fue uno de los programas donde se llevó una cobertura completa de su fallecimiento; las conductoras del matutino vistieron ropas blancas y aunque demostraron hermetismo y profesionalidad, no pudieron evitar romper en llanto al recordar a la conductora, a quien describieron como una mujer que ni en las adversidades se dejó vencer.

Sin embargo, hubo un detalle que disgustó a parte de la audiencia, como hizo manifiesto a través de redes sociales.

Se trató de la cobertura que correspondió a Ingrid Coronado, que recientemente se integró al programa, pues mientras las demás conductoras mostraban un semblante serio, ella continuaba sonriendo.

Lee también: Verónica Toussaint: Se revelan detalles de sus últimos momentos de vida

Este comportamiento fue evidenciando en TikTok, donde circula un fragmento del programa, en el que Luz María Zetina, exconductora de "Sale el Sol", recuerda, entre lágrimas y muy conmovida, la amistad que la unía a Toussaint.

"Estos últimos meses me mantuvieron cerca de Vero, me llevo lo coherente de su corazón, esa autenticidad, esas cero máscaras, es irreparable, esta pérdida porque hoy, más que nunca, se necesitan, no mujeres, sino seres humanos más conectados con su corazón", expresó.

Invadida de lágrimas, la exmiss de belleza destacó que, pese a la tristeza, también sentía tranquilidad, debido a que Verónica ya no padecerá más la enfermedad que la aquejaba.

"Es un día bicolor, insaboro, es raro porque, por un lado, mi parte espiritual -con la que conecté con ella- me hace brincar de alegría y saber que está libre, que está sin dolor, y que está viéndonos, pero nuestra parte humana, todo lo que vamos a extrañar, es con lo que hay que lidiar", ahondó.

Lee también: Entre risas y lágrimas, Eduardo Videgaray y "El Estaca" recuerdan a Verónica Toussaint: "era un ser único"

Mientras Zetina se expresaba, Paola Rojas, Eduardo Videgaray y José Ramón "el Estaca" San Cristóbal también estaban en pantalla; sus semblantes lucían descompuestos, pues ninguno de los tres podía cesar de llorar.

En el programa de "Sale el Sol" rindieron tributo a Verónica Toussaint, fallecida la madrugada de este viernes 17 de mayo. Foto: TikTok

A su vez, Coronado no perdió la sonrisa lo del rostro, situación que ha disgustado mucho al público y los seguidores de Toussaint, pues fue considerado como un gesto de poca empatía no sólo al fallecimiento de la conductora, sino al duelo que ahora enfrentan gran parte de las y los conductores de Imagen TV que, por años, convivieron con ella.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc