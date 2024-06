Alfonso André ve a los 60 años una oportunidad de aprender en la música de David Bowie

Aunque siempre ha estado detrás de los reflectores en la banda Caifanes, el baterista Alfonso André ha sabido protagonizar su proyecto en solitario que incluye tres álbumes, uno de ellos en tributo a David Bowie, a quien ahora dedicará un show.

“Me da mucha satisfacción estar en solitario, estoy aprendiendo algo nuevo a mis 60 años, estoy iniciando otra vereda diferente, no quiero llegar a las alturas de Caifanes, porque es ambicionar demasiado, solo quiero seguir haciéndolo me gusta mucho hacerlo, disfruto tocando con otra banda, teniendo tiempo para mi”, cuenta el baterista.

En ese proyecto, se ha dado la oportunidad de cantar además de componer y homenajear artistas como Bowie.

“Me gusta cantar mucho, le tenía un poco de pánico escénico estar en frente pero disfruto cantar, decidí vencer esos miedos y desde entonces no he parado de hacerlo, mucho de mi tiempo y prioridad es seguir alimentando esta faceta fuera de Caifanes”, cuenta.

Dentro de esa búsqueda de autenticidad, el músico encontró también la oportunidad de tocar covers y por lo tanto abandonar su libertad creativa, para ser fiel y aprender dentro del estilo de otro artista como Bowie.

“Estaba acostumbrado al rock de testosterona (cuando conoció a Bowie) un rock más duro, de repente me aparece este personaje afeminado, que hace baladas, acústico. Al principio me costó trabajo, pero me di la oportunidad de volver a escuchar y cada vez lo escuchaba me gustaba cada vez más hasta que concluyó en ese álbum tributo”, describe.

“No vamos a sonar a Bowie porque nadie tiene la voz de Bowie, pero estamos tratando de hacer versiones que respeten mucho lo que él quiso plasmar en sus rolas”, agrega.

El show que dedicó a Bowie lo celebró en el centro de Azcapotzalco.

Nuevos materiales con Caifanes

Pese a explorar permanentemente su faceta como solista, la prioridad de Alfonso se sigue encontrando en Caifanes, con quien además de estar preparando un show en el Foro Sol, sigue grabando nuevas canciones como “Inés”, que lanzaron en noviembre del año pasado.

“‘Inés’ es un caso que no sabíamos cómo resolver, hay otras canciones que son nuevas que hemos buscado resolver, en los ensayos han surgido cosas buenas, pero no queremos hacer un disco nuevo lo que queremos es tocar, no queremos parar para solo dedicarse a grabar, pero si entrar de pronto a para dedicarnos a una dos canciones, nos gusta más y conviene esa forma de trabajar en este momento”, apunta.

Además de esas ideas nuevas que tienen como formación sin la participación de Sabo Romo y Alejandro Marcovich, hay otras composiciones que, de acuerdo con Alfonso, no se han editado desde que la banda antes de llamarse Caifanes tuviera el nombre de Las Insólitas Imágenes de Aurora.

“De las insólitas hay cosas que nunca se editaron, lo único que editamos como las insólitas fue un cassette, hay muchas canciones que nunca se han editado en un disco, sin embargo es posible que eso no vea la luz porque las cosas con Alejandro no van muy bien ahora”, cuenta.

Por ahora solo se preparan para su concierto el próximo 31 de agosto, además de un nuevo show en el Palacio de los Deportes el 7 de diciembre.

