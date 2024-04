Caifanes reflexiona y conmueve en concierto íntimo

Acostumbrado a los grandes recintos, y ofrecer conciertos con grandes multitudes, Caifanes dio su último show íntimo en el Auditorio Nacional, antes de comenzar a preparar de lleno lo que será su concierto en el Foro Sol el próximo 31 de agosto.

La banda ha dado dos fechas previas en este recinto, y dos más en el Palacio de los Deportes, y en todas no ha traicionado la estructura, y tampoco ha traicionado a sus fans, ni sus propios ideales como banda.

Pareciera que no importa cuántas veces toquen en vivo, o el lugar donde lo hagan siempre habrá público dispuesto a escuchar rock del grupo mexicano, aunque su show sea exactamente el mismo de otras presentaciones.

Con las mismas proyecciones en las pantallas, el mismo orden de las canciones, los mismos poemas, diferentes discursos, pero una misma idea, transmitir un mensaje.

“La siguiente canción ya es parte del repertorio de Caifanes, porque seguimos denunciando los feminicidios, habrá gente que ya está hasta la madre de que lo digamos en cada concierto, pero no lo vamos a dejar de hacer hasta que el estado tenga los huevos de proteger a las mujeres de este país, aplausos a ti mujer porque has hecho una gran lucha, porque has tenido una sed de justicia insaciable”, dijo el vocalista Saúl Hernández y comenzó a sonar "Canción sin Miedo".

Pero, contrario a otros conciertos está vez la compositora no los acompañó en la tarima, solo se reprodujo la canción en audio y video para las 10 mil personas en el Auditorio, las mujeres se sumaron a entonar el tema, y al finalizar se fundieron en un aplauso.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Lo mismo pero diferente

Aunque sea lo mismo en cada show, hay fans nuevos, otros que repiten y lo disfrutan como si fuese la primera vez, pero también quienes apenas descubren a la banda, los jóvenes y niños entre el público, a quienes Saúl también dedica una canción.

“Esta es para todos los niños que están hoy aquí, que ojalá lleguen a soñar más lejos, de lo que sus sueños, sueñan”, recitó Hernández y comenzó a entonar “Ayer me dijo un ave”, donde el público se entregó cantando.

Luego retomaron los reclamos y denuncias y lo trasladaron al abandono que Caifanes siente, existe hacia la juventud en México por parte de instituciones, ya sea de salud, educación, o de cultura.

“Existe un olvido a la juventud, volvemos a este olvido del Estado de lo que llaman el pueblo, la siguiente canción es esta historia de Inés, una joven que como muchos, se sintió abandonada, y se suicidó, esto es un reclamo para voltear a ver a la juventud y sus necesidades”, enfatizó el cantante, en interpretaron “Inés”, el último tema inédito de la banda.

Luego de los reclamos, continuó la celebración, la alegría, y la nostalgia con temas desde “Antes de que nos olviden”, “Te lo pido”, “La célula que explota”, y “La negra Tomasa”, que cerró la noche, con un conjunto de metales (trompetas, trombones, saxofones) incluído.

rad