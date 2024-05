Sam Smith celebra su cumpleaños en el Tecate Emblema

Entre la oscuridad del escenario, un piano comenzó a sonar, desde el público no se distinguía de dónde salían los sonidos de las teclas, tres notas sonaban y luego un silencio largo entonces el público se apoderaba del momento con un grito desesperado, quería ver a Sam Smith salir a la tarima.

Tres notas más, y entonces se prendieron las luces, de una estatua gigante con forma de un cuerpo humano acostado sobre el escenario, se elevó Sam Smith, completamente de negro, con un sombrero que le cubría medio rostro y solo dejaba ver su bigote y un poco de su sonrisa confiada.

Entonces los tambores ¡pum ta, pum ta! Se fundieron con los gritos de emoción, los brincos del público, las lágrimas y las risas de ver ahí al británico nuevamente en México, ahora en el Tecate Emblema.

Lee también: ¡Pocos pero ruidosos! Arranca la tercera edición del Tecate Emblema con baja afluencia

Sam Smith. Foto: de Gabriel Pano. El Universal

“Supongo que es verdad

I guess it's true

No soy bueno en una aventura de una noche

I'm not good at a one night stand

Pero todavía necesito amor

But I still need love”, pronunció Sam junto a los 59 mil asistentes al festival, que desde ese momento lo acompañaron cantando hasta el final de su primer tema “Stay with me”.

Como si se tratara de un himno que conocen, todos sabían en qué frase hacer énfasis, en qué momento bajar la voz, en qué momento forzar la garganta, el público recibió a Sam, y este, como en su concierto el 2023 en el Palacio de los Deportes volvió a quedar sorprendido por el amor de los capitalinos.

“Hola México City esto es increíble, como se encuentran esta noche ¿bien?, honestamente, estuve apenas en Ciudad de México el año pasado, y puedo decir con seguridad que este es el mejor lugar que he visitado, me han dado uno de los mejores shows que he dado en mi vida, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí”, dijo Smith quien como varias de sus fans, también parecía contener las lágrimas, y con la barbilla retraída miraba con ternura a su gente.

Sam Smith. Foto: de Gabriel Pano. El Universal

Con pasos lentos, saludos tímidos, pocos movimientos, solo los necesarios, continuó con su show el londinense, a veces con semblante temeroso, pero cuando se trataba de cantar lo hacía con tal soltura, que parecía no esforzarse para hacerlo.

La facilidad hacía parecer que jugaba con cada frase, con cada verso y melodía, tanto que su grupo de coristas se reía al verlo, con tanta facilidad para interpretar, y que el público estuviera, sin mucho esfuerzo, completamente involucrado en cada canción.

Sam Smith. Foto: de Gabriel Pano. El Universal

“México es la media noche, es momento de disfrutar, cantemos y gocemos, además es mi cumpleaños en dos días así que es genial celebrarlo con ustedes esta noche, así que vamos a disfrutar juntos de este gran momento”, compartió Sam y el público parecía no creer la coincidencia.

Y en pleno día internacional contra la homofobia y la transfobia, Sam decidió refrendar su convicción, cambiando su traje negro por un corsé y guantes con encaje florido, botas entaconadas, depronto perdió la timidez y se apoderó cada vez más del público, del escenario, y de si mismo.

La lluvia llegó, pero no fue suficiente para evitar que el público permaneciera, y que Sam Smith no utilizará atuendos ligeros, que mostrarán su piel y sus bellos en todo el cuerpo.

En complicidad el público y cantante llegaron al final de la presentación con “Unholy”, para cerrar el primer día del festival Tecate Emblema, que aunque con una afluencia reducida en comparación con otros festivales, encontró su fuerza en su público leal y un cartel a tono con el nombre del evento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm