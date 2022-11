La segunda temporada de "El Presidente" revela más secretos oscuros del futbol

Todo lo que pasaba en el futbol mundial entre 1974 y 1998, era sabido y avalado por un sólo hombre: el brasileño Joao Havelange, quien transformó a la Federación Internacional de dicho deporte, en una máquina de hacer dinero, sin importarle precisamente todo lo demás.

Respaldó la Copa del Mundo de Argentina '78 para tapar, dice el cineasta Armando Bo, las atrocidades que la dictadura militar hacía con el pueblo y también era simpatizante del gobierno fiero carioca, además de hacer constante política para lograr sus propósitos.

"Era un tipo con una ambición impresionante y que logró desbancar, la serie lo cuenta, a los imperialistas europeos pues el futbol era manejado por los ingleses", comenta.

"Siendo brasileño hace un viaje por África, visita 50 países con Pelé (jugador campeón del mundo), tiene partidos y empieza a inventar un sistema en el que el voto de los equipos chicos vale lo mismo que uno grande, entonces se echa al bolsilo a todos los africanos y gana a los europeos, fue algo muy fuerte", añade Bo.

Todo eso le dio el argumento necesario al co autor de la cinta "Birdman" (o la inesperada virtud de la ignorancia) para crear la segunda temporada de la serie futbolera "El Presidente", que estrena este fin de semana en Amazon Prime Video.

En la primera, Bo centró la trama en el FIFA Gate, ocurrido en 2015 cuando se descubrió la corrupción existente vía soborno, fraude y lavado de dinero, lo cual involucraba a ejecutivos de diversos países como el chileno Sergio Jadue, quien era el hilo conductor del relato, siendo interpretado por el colombiano Andrés Parra.

Lee también: Shakira se convierte en Barbie: el diseño está inspirado en "Monotonía"

"Pensé: por qué no contar su historia en voz de alguien que no le gustaría que lo hiciera, como es el pequeño corrupto de Chile", comenta Bo.

"Havelange no tenía noción del bien y el mal, sino que quería convertir a la FIFA en un negocio, una máquina de hacer dinero y un concepto raro de que todo era una familia", indica.

Este hincha del Independiente de Argentina, eligió al portugués Albano Jerónimo para interpretar a Havelange. Y dice que fue una elección, porque el actor le dio humanidad al ejecutivo.

"(El ex directivo) No es solamente un hijo de put..., era un robot, no lo hizo querible, pero si lo transformó en humano, siente cosas, lo pones en algún lugar el empatizar con él y era ese el desafío", indica.

La segunda temporada de El Presidente recrea las Copas del Mundo de 1966 en Inglaterra a España 1982, habiendo sido filmada durante 2021.

¿Vale la pena seguir creyendo en el balompié, pese a los casos que refresca la serie? Bo contesta rápido.

"El futbol es de las cosas que podemos creer, no en el negocio. Cuando se juega bien es algo espectacular, es una de las cosas en que aún se puede creer, no así en la política y la religión, que es difícil".



rad