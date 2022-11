La prueba de que Ben Affleck no es feliz con Jennifer Lopez

Fue el pasado mes de julio, cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron luego de haberse separado hace 20 años. La pareja volvió a intentar la relación a finales de 2021 y cuando blanquearon su romance los fans de los artistas enloquecieron y los llenaron de buenos deseos en las plataformas de redes sociales.

Son varios los videos que circulan por internet acerca de los momentos compartidos entre la “Diva del Bronx” y Affleck. Si bien tratan de mantener lo más hermético posible su matrimonio, en algunas oportunidades ambos artistas han compartido con sus seguidores de las redes sociales, pequeños instantes de amor y complicidad.

Pero a varios meses de su unión matrimonial, algunos internautas han señalado un “aburrimiento” de parte del ganador de un Óscar y de un Globo de Oro, y también una posible crisis de pareja. El motivo sería un gesto que hizo el actor en un breve video, donde se lo ve mascando chicle, forzado a sonreír y “deprimido”.



Jennifer Lopez and Ben Affleck at The Music Man Broadway show (November 25, 2022)

pic.twitter.com/ANS17kgrud

— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) November 26, 2022