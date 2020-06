La labor es hacer cosas gratis: Lupillo Rivera

Lupillo Rivera considera que no es correcto que los conciertos por streaming se cobren, cuando las personas también están atravesando por una situación económica difícil, debido a la cuarentena causada por el Covid-19; al contrario, considera que los artistas deberían ofrecer entretenimiento como un regalo a sus fans.

“Yo ya hice dos conciertos, el primero fue a quemarropa, me lo aventé así a la brava, no pensé en cobrar nada; el segundo fue en el Día de las Madres y tampoco se cobró nada, yo creo que en esta situación todos estamos batallando económicamente, considero que no deberíamos de hacer streaming que se cobren, en mi opinión no deberíamos de cobrar los artistas porque la gente también está batallando, las personas que ganan mil pesos a la quincena y todavía vas a cobrar por un concierto que haces desde tu casa, a mí se me hace muy mala onda, yo creo que es mejor de mi parte darlo como un regalo para el público”, comenta el cantante.

Después de que el medio del espectáculo fuera el primero en parar debido a la cuarentena que atraviesa el mundo, fueron cientos los artistas que tuvieron que cancelar o posponer sus presentaciones y, como apoyo, muchos decidieron transmitir desde las plataformas digitales para amenizar el encierro de sus seguidores.

Pero el acercamiento con el público, que en primera instancia fue gratis, ahora tomó otro rumbo y empresas y marcas se han asociado con los artistas para empezar a cobrar dichas transmisiones, algo en lo que no concuerda el también llamado El toro del corrido.

“Ya si la gente quiere comprar su carnita, sus chelas para hacer una fiesta en su casa, pues ya es de cada quien, uno no puede controlar eso, pero creo que la labor de los artistas es hacer cosas gratuitas y que la gente lo pueda ver simplemente por el hecho de que se pueda hacer, sin tener ganancia, de todos modos si tú manejas bien tus redes sociales y luego si tienes muchos seguidores y te va muy bien en tu transmisión, ahí te empiezan a caer los patrocinadores”, agrega en el tema.

También Lupillo considera que, como imagen pública, los artistas influyen en las personas y esa es una gran razón para tratar de hacer cosas positivas en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa la humanidad.

“Uno tiene que hacer cosas positivas, no sé por qué a uno lo ven como un ejemplo a seguir pero, si nos ven trabajando, eso es una motivación para que la gente no se agüite; poco a poco se van a abrir las cosas, que quizá se tenga que cerrar de nuevo, por ejemplo, en el estado de Texas me dijeron que cerrarán nuevamente, han tratado de abrir por la economía, pero el contagio no lo permite, nosotros debemos de estar preparados para todo, porque uno no sabe realmente qué va a pasar con esto”.

El cantante compartió que como un regalo a todos sus seguidores hará la presentación de su disco De regreso al ruedo a través de sus redes sociales este 12 de junio a las 18:00 horas tiempo de Los Ángeles y 20:00 horas, tiempo de México.

“La presentación del disco será gratuita a través de la plataforma de Facebook, se podrá escuchar el disco en vivo y la gente tendrá la oportunidad de estar en la presentación de un disco por primera vez, porque luego sólo invitan a prensa, a invitados especiales y no puede entrar nadie y ahora sí lo podrán ver”, explica.