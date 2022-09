La hija de Marco Antonio Solís demuestra cómo lucir un top esta temporada

Marco Antonio Solís es sin dudas uno de los compositores más importantes de nuestro país. Canciones como "Inventame", "Más que tu amigo" o "La cárcel" le permitieron ganarese el cariño y el reconocimiento de su público alrededor del mundo.

Pero poco a poco uno de sus familiares comienza a encontrar su lugar en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de su hija, Marla Solís, quien se ha convertido en una celebridad de las redes sociales e incluso brilla en diversas alfombras rojas.

Foto: Marla Solis. Fuente: Instagram @maroficial

La hija de Marco Antonio Solís asistió esta semana como invitada al evento conocido como New York Fashion Week, el cual se lleva a cabo en Manthattan (Nueva York). "No hay lugar como aquí, no hay mejor momento que ahora", escribió Marla en un posteo que realizó para la red social Instagram.

Marla Solís posa en uno de sus últimos posteos de Instagram luciendo un top marrón que simula ser un corset, un pantalón ancho en color blanco y una peluca color rubia, la cual combinó con una bandana en color blanco. Todas las fotografías fueron tomadas en las calles de la Gran Manzana y la joven deslumbra a sus seguidores con su belleza.



Foto: Marla Solis. Fuente: Instagram @maroficial

Con esta peluca rubia, Marla Solís nos recordó muchísimo a su madre, la modelo cubana Cristy Solís. El posteo de la hija de Marco Antonio Solis se llenó rapidamente de muchos me gusta y comentarios. Su hermana, Alison Solís, le comentó “El sabor único de las especias” y “Señorita mar-ylin”.