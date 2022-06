"La Chilindrina" supera problemas de salud y se suma a bioserie de Chespirito

Después de un largo tiempo sin poder dar entrevistas por cuestiones de salud María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", reaparece mejor que nunca, pues tras dejar los escenarios dos meses, ahora está llena de nuevos proyectos y con una noticia que muchos de sus fans esperaban: tras preguntarle si participaría en la bioserie de Chespirito estas fueron sus declaraciones.

“¿Por qué creen que estoy tan contenta? no me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no será una mentira muy grande”

Después de mucho tiempo de separación con la familia de Roberto Gómez Bolaños, ahora María Antonieta se encuentra bien con ellos y han logrado un acuerdo para poder incluirla en esta tan esperada bioserie, un deseo que tenían todos los fans de Chespirito y de "La Chilindrina".

“Quiero que todos estén a la expectativa porque va a ser una sorpresa y estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se comunicara conmigo, que tuvimos entendimiento y que los rencores no sirven para nada”, reconoció.

La actriz confesó que se suente muy feliz por pode participar con sus vivencias en la serie de su gran amigo y compañero Roberto Gómez Bolaños, gracias a que su hijo Roberto Gómez Fernández pudo aclarar las controversias con ella.

“Yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito quiero seguir al aire junto

con él”, expresó.

La actriz y comediante va saliendo de recuperación por problemas en su salud, por lo que tuvo que cancelar muchos de sus planes, ahora que ya se siente mejor es momento de retomar esos proyectos.

“Me sentí muy mal, no sabía que tenía, una infección generalizada, fui a dar al hospital en Estados Unidos y ahí me sacaron radiografías de todos lados y me dijeron que sólo era una muela, cómo una muela te puede causar tanto trastorno en tu cuerpo, por favor cuídense mucho”, recomendó.

María Antonieta de las Nieves continúa con su tratamiento y durante este tiempo estará relajada y libre de presiones laborales, dándose un tiempo para ella y para que su salud mejore al 100% para cuando regrese a los escenarios con el circo de "La Chilindrina".

“He trabajado en silla de ruedas y nunca había dejado una presentación, por lo que esta vez sí me sentía muy mal”, se sinceró.

La actriz de 71 años, asegura que en cuanto su salud sea estable, "tendremos Chilindrina para mucho rato" para que las nuevas generaciones sigan sonriendo, y claro, alegrando a las generaciones que crecieron con ella y que la aman tanto en toda Latinoamérica.

