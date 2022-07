"La casa de los espíritus", de Isabel Allende, tendrá película en español

Una nueva versión de "La casa de los espíritus", así como adaptaciones para la pantalla de sus obras "Hija de la fortuna" y "La ciudad de las bestias", tienen emocionada a su autora, la escritora Isabel Allende.

La creativa chilena señala que en el caso de "La casa de los espíritus", novela publicada en 1982, se tratará de una miniserie de ocho a diez episodios.

La obra aborda la historia de cuatro generaciones de una familia de terratenientes desde inicios del siglo 20, hasta la década de los 70.

En 1993 fue llevada al cine protagonizada por Meryl Streep y Jeremy Irons, contando con la actuación de Antonio Banderas y María Conchita Alonso.

"En el tintero, como dicen, hay algunos proyectos", dijo Allende en un encuentro de prensa.

"Cuando se hizo La casa de los espíritus, la película, no se podía hacer una película comercial que no fuera en inglés y que no fuera con actores de Hollywood, que la gente conociera. Hoy día, por suerte, eso ha cambiado completamente y se puede hacer una miniserie filmada en América Latina, en español, con actores latinos y eso creo que va a ser un producto muy diferente a la película. La película no era mala ni mucho menos, era muy buena. Pero esto va a ser diferente y posiblemente muy atrayente", consideró.

Adelantó que también están pendientes "Hija de la fortuna" y uno de sus libros infantiles, "La ciudad de las bestias", para realizarse.

"Y creo que hay otras cosas, pero como no se ha firmado ninguna opción ni nada, son todos proyectos de aquí a que lleguen a realizarse. Pueden pasar años", expuso.

A pregunta expresa, Allende aseguró que nunca siente temor cuando acepta que alguna de sus obras sean adaptadas a otro medio.

Una vez que el libro se publica, consideró, le pertenece a la gente y otros creadores pueden transformarla en lo que quieran.

"Y yo no pierdo nada, porque digamos que hagan una pésima película (pues) van a decir bueno, el libro era mejor. Si hacen una muy buena película dirán, 'Vamos a leer el libro'", dijo.

"Como lo dije en algún momento y lo he dicho muchas veces, no trato de intervenir. Me piden muchas veces que sea lo que llaman una productora ejecutiva y no sé qué diablos será eso, pero aparentemente significa que uno tiene alguna injerencia en lo que los productores de la película o de la miniserie quieran hacer. Y eso me parece una falta de respeto. Ellos primero deciden lo que van a hacer de acuerdo a lo que ellos saben, que saben mucho más que yo en ese campo. Y luego lo conversamos a ver si hay algo que yo pueda aportar, pero no para intervenir y para dirigirlos de ninguna manera, porque ellos saben lo que hacen mejor que yo", explicó.

Actualmente la autora promueve su serie biográfica "Isabel: La historia íntima de Isabel Allende", que se transmitirá por el canal de paga Lifetime del 29 al 31 de julio.

Daniela Ramírez, quien la interpreta, obtuvo en mayo pasado el premio Platino a Mejor Actriz de Miniserie o TV Series, que reconoce a lo mejor de Iberoamérica.

"Mi vida está expuesta en varias memorias que he escrito y esta miniserie está basada en Paula, una memoria que escribí después que murió mi hija", indicó.

