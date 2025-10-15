Rose siempre vio en su hermano Sam un refugio. Pero cuando él es acusado de violación, el refugio se convierte en tormenta. ¿Qué pasa cuando el monstruo no es un desconocido, sino alguien a quien amas? Esa pregunta es el centro de La buena hermana (The good sister), ópera prima de Sarah Miro Fischer.

“La idea surgió de una pregunta poderosa: ¿qué pasa cuando una persona que amas profundamente es acusada de un crimen así? Me interesaba explorar esa grieta que se abre entre el amor y la verdad, entre lo que queremos creer y lo que sabemos en el fondo”, explica Sarah a EL UNIVERSAL.

La película, que tuvo su estreno mundial en la sección Panorama, del Festival de Berlín, aborda este abismo moral desde la perspectiva de Rose (Marie Bloching), una joven que debe testificar en un caso de violación contra su propio hermano, la relación que tienen es el eje emocional de la película.

A medida que la historia avanza, la protagonista intenta mantener su fe intacta.

Cree en Sam. Pero la duda siempre está. En la audiencia, miente para protegerlo, ocultando que conoció a la víctima la noche del crimen.

Es un acto desesperado de amor, pero también una forma de negación.

“Para mí, lo más desafiante fue entender la psicología de alguien que quiere proteger y condenar al mismo tiempo. Rose no es ingenua, está aterrada. Ama a su hermano, pero empieza a ver grietas en esa imagen perfecta”, explica la directora.

Fischer convierte este conflicto en un estudio sobre la negación, el miedo y la mirada femenina ante la violencia.

“Las mujeres aprendimos a proteger, a cuidar, incluso cuando eso nos duele. Me interesaba mirar ese instinto”, dice Sarah Miro Fischer.

La buena hermana no busca reconstruir el crimen, sino el eco que deja. En una escena, Rose oye el testimonio de la víctima. La cámara permanece fija en su rostro, que se desmorona lentamente al asimilar la verdad.

“Quería que el público sintiera esa incomodidad, esa contradicción. Rose representa la lucha interna de muchas personas que han amado a alguien capaz de hacer daño”.

La buena hermana fue presentada en México en el Festival de Cine Alemán 2025 y se espera que pronto llegue a salas de cine de arte.