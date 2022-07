Kygo es un parteaguas en la música electrónica: Jorge Nava

El productor noruego Kygo representa un parteaguas en la música electrónica en una época en la que el 95 por ciento de este género era completamente festivalero al estilo de beat del músico Like Mike o todo el estilo del EDM súper atascado, considera el DJ mexicano Jorge Nava.



Platicó en entrevista con El Universal que de repente salió Kygo con su primer sencillo “Firestone” a finales del 2014 y “fue un madrazo”, ya que abrió paso a todo este mundo del tropical house, que afirmó no tenía un uso real en la radio o en los antros.



“Es un DJ que vino a revolucionar el concepto de querer ser un DJ a darle un cierto dinamismo o cierto espectro nuevo de música que no habíamos considerado muchos antes porque tal vez pensábamos que era música demasiado melosa o tranquila para un club o para un festival”, señaló.



Actualmente Kygo es considerado como el DJ 48 más importante del mundo y el camino recorrido a lo largo de su carrera ha servido para abrirle las puertas a otros artistas que hacen música similar a la de él.



“(Su música) ha sido un éxito a nivel mundial, tan es así que recientemente tuvo dos fechas en el Palacio de los Deportes, en nuestro país”, explicó Nava.



Kygo ha tenido éxitos como “Stole the show”, “Happy now”, “Think about you”, “Raging”, “Carry on”, entre otros; el pasado 21 y 22 de julio se presentó en el Domo de Cobre en la Ciudad de México.



Ha tenido colaboraciones con muchos artistas y ha realizado diversas reediciones de temas clásicos, como por ejemplo tiene una canción con Whitney Houston y ha trabajado con otros artistas como Selena Gómez, Valerie Broussard, Rita Ora, Imagine Dragons, por mencionar algunos.



“Ha habido realmente varios hits que ha tenido que realmente son bastantes reconocibles y hoy en día no considero que la música electrónica estaría al punto en el que está si no fuera por las influencias de este muchacho noruego”, explicó.



Kyrre Gorvell-Dahll, nombre real de Kygo también ha hecho el soundtrack para videojuegos, así como campañas para varias marcas a nivel mundial y entró al tema educativo, ya que el año pasado empezó a hacer un curso de producción de música electrónica en línea para la gente que quiere aprender a crear canciones pueda verlo trabajar desde el estudio y tomar las clases en línea.



Más allá de ser un DJ, algo que Nava diferencia bastante de Kygo, de los demás artistas de música electrónica es que representa a un músico muy completo; domina el piano y otros instrumentos más, eso se nota en su creación musical y en lo que ha hecho.



“Esa musicalidad que tiene este hombre ha sido un hito o un factor necesario para que Kygo se convierta en lo que es hoy, porque siento que hace algunos años la gente notaba o veía a los DJs como un presiona botones que mezclaba rolas y tan tan, pero al ver la musicalidad de este hombre que llevaba escenarios increíbles, todo haciéndolo en vivo eso hizo que trajera a un público diferente, de lo que generalmente traía la música electrónica”.



¿Quién es Jorge Nava?



Es un DJ y productor musical mexicano con más de 10 años de trabajar de manera formal, oriundo de la Ciudad de México y se dedica a producir todo tipo de música electrónica.



Ha tocado en seis ediciones del festival EDC (Electric Daisy Carnival) en la Ciudad de México, también fue parte del elenco del Ultra México y del llamado Unite, the mirror to Tomorroland, en la capital del país.



También ha hecho tour con David Guetta, Dash Berlin, ha tocado con Dimitri Vegas and Like Mike, Steve Aoki, Don Diablo, Armin van Buuren y Tiësto.

rad