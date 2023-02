Kristal Silva y Anette Cuburu sorprenden con sus habilidades en el pole dance

Kristal Silva y Anette Cuburu sorprendieron con sus habilidades en el pole dance, las conductoras de "Venga la Alegría" protagonizaron unas clases en vivo y los usuarios se mostraron fascinados con las habilidades de ambas.

Kristal, de 31 años, y Anette Cuburu, de 48 años, se pusieron cómodas, con un short y playera, y comenzaron a moverse alrededor del tubo siguiendo las indicaciones de una experta.

Silva fue quien más halagos se llevó en la red, donde por cierto, algunos comentarios criticaron a Anette, pues según señalaron, ya no está en edad de esto, sin embargo, los fans de la nacida en Mexicali salieron a su defensa.

"Qué amargados los que hacen comentarios negativos, es un programa si no les gusta no lo vean y punto, ahora resulta que para todo 'hay edades' ya dejen de juzgar si no van a comentar algo positivo mejor absténgase de hacerlo", se lee en el video que compartió el matutino de Azteca.

