El metal volverá a sacudir la Ciudad de México; y es que el Knotfest México 2026 ya tiene fecha, sede y cartel confirmado, apostando por el metalcore contemporáneo hasta propuestas más experimentales.

La cita será el próximo 5 de diciembre en el Estadio Fray Nano, espacio que vuelve a abrirse para uno de los encuentros más importantes de metal en el país.

Para esta edición, el elenco estará encabezado por la banda Bad Omens, originaria de Virginia, además de Lamb Of God, Poppy, The Ghost Inside, Blood Incantantion, Sylosis, Vana y Versailles.

¿Quién es Bad Omens, headliners del Knotfest 2026?

Formada en 2015 en Virginia, esta agrupación consolidó su lugar en la industria gracias a su tercer álbum "The Death of Peace of Mind".

La agrupación debutó en 2016 con un álbum homónimo, aunque en ese momento fueron comparados con Bring Me The Horizon.

Sin embargo, conocieron el éxito hasta 2022, gracias a "Just Pretend", sencillo que alcanzó disco de platino y que se volvió viral en plataformas digitales como TikTok.

El impacto fue tal que la canción alcanzó el número uno en las listas de rock de Billboard.

En 2025, la banda continuó esa evolución con varios sencillos como “Specter”, “Impose” y “Dying to Love”, ampliando su alcance sin perder la intensidad que los caracteriza. La última vez que se presentaron en México fue como parte del line up de Hell & Heaven 2023.

Los boletos para Knotfest México 2026 estarán disponibles a partir del 23 de marzo a las 13:00 horas.