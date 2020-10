Kim Kardashian, del escándalo sexual a las mieles de ser millonaria

A lo largo de los 40 años que cumple Kim Kardashian, la socialité ha vivido un ascenso meteórico haciendo que hoy sea uno de los rostros más conocidos a nivel mundial, aunque para conseguirlo, la estrella de reality ha vivido momentos bochornosos que hoy los ve como crecimiento personal.

“Obviamente, a medida que creces, nadie está 100% orgulloso de cada decisión que han tomado, y eso está bien. Creo que siempre que aprenda de sus errores y no los cometa una y otra vez, estará en el camino correcto”, dijo en alguna ocasión Kim.

Si hay algo constante en la vida de Kim ha sido el cambio, y aunque nació en el seno de una familia adinerada al ser hija de uno de los abogados más prominentes de Estados Unidos, hoy su nombre e imagen ha eclipsado a su familia; tiene una fortuna valorada en más de 175 millones de dólares.

Aquí un pequeño repaso por cada una de las décadas de Kim, los altibajos y aciertos que ha obtenido a lo largo del tiempo.

0 Años: Kimberly Noel Kardashian, nació el 21 de octubre de 1980 y es la segunda hija del matrimonio formado por Robert Kardashian, afamado abogado que cobró aún mayor relevancia al ser el defensor de O.J. Simpson en el juicio por el asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman.

Kim nació en Los Ángeles de origen armenio por parte de su madre e inglesa por parte de su madre Kris Jenner, quien además procreó con Robert Kardashian a Kourtney, Khloé y Rob y dos medio-hermanas por parte de madre, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

10 años: Esta década fue complicada para la familia Kardashian y en especial para Kim, teniendo apenas 11 años, vivió el divorcio de sus padres. Para sortear este momento se enfocó en un trabajo temporal en la firma de música de su padre, Movie Tunes a la par asistía a la Marymount High School.

Cuando Kim tenía 14 años enfrentó un duro momento cuando su padre Rob se convirtió en un personaje mediático, al ser el abogado de O.J. Simpson, momento que hace unos días en el programa de David Lettterman dijo que fracturó a su familia durante el “juicio del siglo”.



“La semana antes de que eso sucediera, estábamos todos juntos en México en un viaje familiar, los Simpson y nosotros. Luego papá tomó para un lado y mamá tomó hacia otro completamente opuesto. Mi madre expresó sus sentimientos de forma muy explícita; creía que su amiga había sido asesinada por él (Simpson) y eso fue realmente traumatizante para ella. Y luego íbamos a la casa de mi papá y allí era una situación completamente diferente”, dijo en el show de Netflix.

20 años: Cuando inició sus veintes Kim, quien comenzaba a aparecer en revistas de socialité y era amiga de figuras como Paris Hilton teniendo participaciones especiales en el reality de la rubia “The Simple Life”.

En 2000, Kardashian huyó con el productor de música Damon Thomas y se casó con él, aunque su matrimonio terminó tres años más tarde cuando Kim pidió el divorcio argumentando que sufrió abuso físico y emocional por parte de Thomas.

Fue a los 27 años en el 2007 cuando uno de los peores momentos de Kim, terminó jugando a su favor cuando se filtró un video sexual en el que se le veía sosteniendo relaciones sexuales junto a su entomces novio Ray-J, más tarde se le conoció al video como “Kim Kardashian, Superstar”, el que se convirtió en un éxito de ventas y lanzó a la fama a Kim.

Ese mismo año la cadena E! Entertainment lanzó un reality show junto a su mamá, hermanos y su padrastro Bruce Jenner. La serie ha tenido hasta ahora 18 temporadas y algunos spin-off.

Fue durante esta década donde el cuerpo y el aspecto de Kim comenzó a tener evidentes cambios, convirtiéndose de una chica delgada y casi esquelética en una curvilínea mujer cuya figura ha desatado especulaciones acerca de las cirugías que se pudo haber realizado.

30 años: Teniendo ya una fama en Estados Unidos, Kim comenzó a diversificar su marca, en 2010 lanzó junto a Khloé y Kourtney su línea de joyas Virgins, Angels y Saints. En julio de ese año se lanzó su figura de cera en el museo de cera Madame Tussauds de Nueva York.

Un mes más tarde las Kardashians lanzaron su línea de ropa K-Dash que ese año reportaron ganancias superiores a los seis millones de dólares de los cuales las hermanas donaron el 10% a la caridad.

En 2011 con 31 años Kim se volvió a casar, ahora con el jugador de la NBA, el francés Kris Humphries. El evento fue transmitido por la cadena en la que se transmite su reality show. Tras diez meses de matrimonio, el 31 de octubre de 2011, Kardashian solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables; el 5 de junio de 2013 se formalizó el divorcio.

En junio de 2012, Kardashian confirmó su relación con el rapero Kanye West, con quien en 2014 se casó poco después de haber cumplido 34 años.

En 2014 fue nombrada como Mujer del Año por la revista GQ y en 2017 lanzó su línea de maquillaje KKW Beauty, los productos tras el lanzamiento se agotaron en un día y reportó ganancias de 14.4 millones de dólares.

40 años: En esta nueva década para Kim, la socialité tiene siete años con Kanye West con quien ha procreado a cuatro hijos North (2013), Saint (2015), Chicago (2018) y Psalm (2019).

En 2019, meses antes de cumplir 40 Kim comenzó a estudiar derecho, carrera que terminará en 2022. La decisión para ir a la universidad llegó tras ayudar a salir de la cárcel a Alice Marie Johnson, una mujer en prisión desde 1996 por traficar con drogas, quien fue declarada inocente.

En septiembre de este año Kim Kardashian-West anunció que “Keeping Up with the Kardashians”, finalizará después de 20 temporadas.

A través de sus redes sociales, la estrella de reality compartió una carta titulada “A nuestros increíbles seguidores”. En esta explicó que toda la familia tomó la dura decisión de dejar el proyecto atrás.

“Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians’”, compartió la estrella del reality a través de su cuenta de Twitter.

