The Killers “Chilangos, ¡estamos vivos!”

Brandon Flowers se contoneaba por el escenario del Foro Sol. Verlo era una meta cumplida para miles de los ahí presentes. No sólo porque la banda canceló su show de 2020 a causa de la contingencia sanitaria por el Covid-19, sino porque para corear sus éxitos, sus seguidores tuvieron que sobrevivir, literalmente, a lo incierto de la pandemia.

Por eso, cuando el carismático vocalista dijo estas palabras, todos respondieron con júbilo: “Damas y caballeros, hermanos y hermanas, chilangos, ¡estamos vivos!”, dijo al cantar “Shot at the night”.

El concierto que ofreció la banda en la Ciudad de México tuvo de todo, desde lluvia previa, tráfico de viernes y largas filas, hasta temas con un invitado especial sobre el escenario.

“¿Será que alguien pueda tocar como nuestro baterista?”, dijo el cantante Brandon Flowers antes de señalar a un fanático. “¡Tú, el de la camisa negra, sube al escenario!”

Fue así que ante la mirada incrédula de 65 mil asistentes, Roberto cumplió su sueño al tomar las baquetas y tocar en la batería el tema “Reason”, junto al músico de la banda, Ronnie Vannucci Jr., quien se unió al grito de todos los presentes: “¡Roberto, Roberto, Roberto!”

El espectáculo había iniciado a las 21:18 horas con una descarga de energía que se camuflaba con la de los relámpagos que se escuchaban en la cercanía. Fue con “In the car outside”, “Smile” y “Shot at the night”, las primeras canciones que tocó la banda, que los fans experimentaron su catarsis, mientras se lanzaron miles de papelitos de colores y pirotecnia.

“¡Nosotros somos The Killers!’”, gritó Flowers antes de continuar con “Somebody told me”, tema que estuvo acompañado de luces láser.

“Prendan todas sus luces”, añadió el cantante en español y logró que el recinto se iluminara con las lámparas de los teléfonos celulares en “Dustland”.

Como han pasado casi dos décadas desde que la banda de Las Vegas debutó, ahora varios de sus seguidores ya crecieron y algunos decidieron llevar a sus hijos, que cargaban en sus hombros para que pudieran ver el espectáculo.

“Yo los sigo desde que tenía 10 años, pero era una niña y no me dejaban ir a conciertos, ahora ya tengo 28. La primera vez que los vi fue hace ocho años y la segunda fue en 2018, también era un día lluvioso, quiero decirle a mi Flowers que lo amo, que es un viejo sabroso, que me haga no uno, sino dos hijos”, dijo Karen Cortés.

Sin pausas y sin que el vocalista hablara tanto con el público, el concierto fluyó rápido, al ser canción tras canción muchos no tenían tiempo para distraerse en nada, más que en disfrutar el show.

La velada continuó con “Just another girl”, “Read my mind”, “All these things” y ”Caution“, dando paso al encore, en donde con “The man” iluminaron el escenario con pirotecnia que simulaba una cascada. El grupo se despidió con “Human”, “Mr. Brightside” y “Jenny was a friend of mine”.

Quiero decirle a mi (Brandon) Flowers que lo amo, que es un viejo sabroso, que me haga no uno, sino dos hijos”

Karen Cortés

Seguidora

65

MIL ASISTENTES

reunió la banda estadounidense en su regreso al Foro Sol.

1.2

MILLONES DE SEGUIDORES

tienen a la fecha en su cuenta oficial de Instagram.

7

ÁLBUMES DE ESTUDIO

han grabado desde 2004 (Hot fuss) a la fecha.