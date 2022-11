Ahora fue la actriz Kate del Castillo quien reaccionó al polémico video en el que su padre Eric no la reconoció, momentáneamente, mientras ambos se encontraban en un restaurante junto a otros miembros de su familia.

Hace unos días, el actor habría encendido las alarmas entre sus fanáticos, pues se preocuparon por la salud del famoso debido a especulaciones sobre su estado mental que surgirían a raíz del clip.

Lee también: Facundo es detenido en Qatar por hacerle de limpiaparabrisas

Todo comenzó con el video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a Verónica, hermana de la protagonista de la “Reina del Sur” y a su novio René de la Parra junto a Eric y su esposa Kate Trillo cenando en un restaurante, cuando de pronto aparece Kate para sorprender a su familia.

Lo que llamó la atención de algunos usuarios fue que mientras la señora Kate abrazó y besó a su hija emocionada, Eric la miró aparentemente desconcertado, por lo que preguntó a su otra hija, que quién era.

"¿Quién es?", dijo, a lo que Verónica respondió: "Tu hija". El actor no lo podía creerlo, así que volvió a preguntar: ¿Qué?. Ante esto,Trillo le dijo: “Mira a qué amiga nos encontramos”.

Posteriormente, se ve la sonrisa del actor quien se acerca a Kate para abrazarla.

Luego de que el video también circulara en los titulares de algunos medios, Kate fue cuestionada sobre el tema durante la presentación de un libro de moda que se realizó durante su estancia en México.

La mujer de 50 años aclaró que su padre no padece demencia como se había especulado: “No, no estaba desconcertado para nada. Lo que pasa es que no ve bien, es sólo eso. No Chin…”, expresó.

La mujer reiteró que solo se trata de un problema de visión, pues el actor tiene 88 años:,“En el momento no me reconoció pero todo está bien, señores”, dijo.

Con respecto a la viralización del video, recordó que no se filtró en redes sociales sino que fue su propia hermana quien lo publicó.

“No era una cosa privada ni mucho menos. Los que hicieron el desm… fueron todos ustedes”, señaló a la prensa.

Lee también: Hijo de René Strickler celebra segunda boda con su esposo; aquí los detalles

Verónica habla sobre el video de su padre

Fue en el programa “Chisme No Like” donde la exconcursante de "Master Chef", Verónica del Castillo, reveló que su papá se encontraba en perfectas condiciones.

“Mi papá está perfecto de salud. Si no, no podría estar grabando su novela”, contó.

Con respecto a que Eric no reconoció a Kate explicó que sólo se trató de la sopresa, ya que en realidad tanto su papá como su mamá no esperaban ver a la actriz de regreso en México.

“(Kate) acababa de aterrizar en México, y me dijo, ´ayúdame´, porque el viernes quiero pasar todo el día con ellos y, cuando llegaron, mi hermana se ocultó detrás de un mesero y salió. Ni mi mamá, ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban”, aseguró.

Verónica también expresó que su padre suele ser una persona distraída, sin embargo, eso no significaba que padeciera algún problema mental.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.