Karla Panini dice que no extraña a Karla Luna, pues la ve en sus hijas

La comediante Karla Panini revivió la polémica que le ha conseguido diversos enemigos en redes sociales, pues a través de un podcast reveló que no extraña a su difunta amiga, la actriz Karla Luna, quien fuera expareja de Américo Garza y que ahora mantiene un matrimonio con la también conductora.

En el podcast “pragmático”, Karla realizó algunos comentarios con respecto al tema, entre los cuáles expresó que no extraña a su amiga pues la recuerda en sus hijas.

“La otra vez me preguntaron en mi Instragram si yo la extrañaba y mi respuesta fue: no la extraño porque aquí está. La veo en Sara, la veo en Victoria. La veo cuando Sara canta, canta muy bonito y Luna cantaba bonito. La veo en Victoria cuando pinta, Karla era muy artística, pintaba cuadros y le salían muy bonitos. La veo en Sara cuando se arregla en las mañanas para ir a la escuela, es muy coqueta y así era Karla también. La veo en Victoria cuando es bien atrevida, no le da miedo nada, esa era Luna, era muy atrevida”, dijo Panini.

Asimismo decidió hacerle frente a los comentarios negativos de los usuarios, que la critican por haberse enamorado del exesposo de Luna.

“Yo no necesito convencerte a ti seguidor, a ti espectador de sí hice o no hice. No necesito. No ocupo. Si me quieres seguir sígueme sino me quieres seguir es tu problema. Si piensas que soy el diablo, qué bueno. Ese es tu problema, no es el mío. A mí lo que me interesa es mi gente”, expresó.

Panini, también, declaró que se arrepiente de no haber aclarado las cosas en su momento y comentó que no revelará lo que realmente pasó puesto que su amiga no está presente.

“No voy a desmentir ninguna versión porque tengo, hoy día, las ganas de ser prudente con mis hijos y de seguir con esa prudencia -con mis hijos- y de respetar la memoria de quien no está”.

La comediante, además, reiteró su amor por Américo Garza pues explicó que no se arrepiente de haberse enamorado de él ni de haberse casado.

“Tampoco tengo una empresa de robar maridos. No me dedico a eso. No doy coaching de robar maridos, expresó entre risas.

“Los maridos no se roban, la gente está donde quiere estar [..] hay muchas razones por las que la gente no quiere estar allá, pero esas razones no me pertenecen le pertenecen a otra historia que no voy a revelar”, añadió.

