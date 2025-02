El papel de una alumna que no es precisamente la mejor de la clase unirá nuevamente en un proyecto de televisión a la influencer Karime Pindter con Mario Bezares.

La exparticipante de La casa de los famosos México será invitada a la exitosa serie de comedia de TelevisaUnivision Tal para cual, programa que continúa la historia del icónico sketch Las Nacas de La hora pico, donde también compartirá escenas con las actrices Consuelo Duval y Lorena de la Garza.

“Pues soy Nakarime, la mejor amiga de Nacaranda, pero ya me está cambiando por Nacassia porque ella es ñoña y yo soy bien burra. Entonces, pues saco cero y estamos ahí avanzando en el día de hoy”, comentó Karime a los medios de comunicación.

Volver al aula, aunque esta vez en un foro, le trae a Pindter recuerdos de su etapa en la escuela, y de paso reveló que uno de los personajes de la serie se la puso difícil para poder copiarle en clases.

“De verdad me recordó a aquellos años en los que yo agarraba el examen y no sabía qué poner. Pero soy una experta en copiar... aunque Paul (personaje interpretado por Gustavo Munguía) no se deja copiar”, dijo entre risas.

Para el capítulo en que aparecerá Karime, Mario Bezares dará vida al personaje Maestro Chistorra y verá la luz el 21 de abril en la plataforma de ViX, mientras que en Las Estrellas (Canal 2) se podrá ver hasta el 1 de junio.

Entre la noticia de su aparición en Tal para cual, Pindter aprovechó para ofrecer disculpas por sus polémicas declaraciones en las que opinó sobre el físico y estado de salud de Selena Gómez.

“Selena es mi patrona, y sé que fue un comentario desatinado. Ya pedí disculpas antes de que esta polémica creciera. Me ganó el momento, pero realmente no me gusta juzgar los cuerpos ajenos”, dijo la ex Acapulco Shore, quien había expresado su preferencia por Hailey Bieber y calificado a Gomez como una “fodongona”.

Pindter se dirigió a Gomez: “Me disculpo con Selena, con sus fans y con mis propios seguidores. Esta no es la imagen que quiero dar”.