Mientras que Marjorie de Sousa comparte en sus redes sociales fotografías con su hijo Matías, el actor y padre del niño, Julián Gil, lamenta que la la actriz siga sin permitirle ver al niño luego de que perdiera la patria protestad en agosto de 2020.

A través de un video en Instagram, el argentino lamentó que se normalice el hecho de que a un hombre se le arrebate el derecho de ser padre, y aseguró que sigue en la lucha, a pesar de las circunstancias adversas luego de que en México le hayan quitado la patria protestad.

"Para que un padre o una madre pierda la patria protestad es casi imposible, tienes que ser un delincuente, estar juzgado por un tribunal por narcotraficante, pedófilo, o sea, los motivos para perder la patria protestad son casi imposibles, a mí milagrosamente en México se me arrebató", expresó.

Gil consideró necesario refrescarle la memoria a la gente, pues recientemente Marjorie de Sousa le dijo a la prensa que "todoe estaba bien", lo que generó que muchos cibernautas lanzaran críticas al actor, como que supuestamente no apoyaba al pequeño económicamente, cosa que aclaró, sigue haciendo.

Julián condenó que su expareja , por cuestiones de ego y de querer tener más poder, someta a su hijo a la alienación parental, conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor, mediante distintas tácticas o estrategias, intenta transformar la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.

Recordó que libró una larga batalla legal con Marjorue para poder convivir con Matías, pero que finalmente decidió no luchar más porque no había alternativas tras perder la patria protestad; lamentó que su caso haya marcado un precedente en México de "que quien tenga poder, dinero, contactos tiene la última palabra".

Lejos de su hijo

"Matías me ve en la calle y no sabe que soy su papá", reconoció el actor, al mismo tiempo que mostró una fotografía en la que Marjorie aparece sonriente con el niño; tiene esperanza que cuando Matías crezca sabrá la verdad y se dará cuenta que él siempre quiso estar a su lado, pero fue Marjorie quien no lo quiso así.



Marjorie presume a su hijo en Instagram.

El actor invitó a la prensa a que consulten el expediente de su caso, y aseguró que no hay motivo judicial por el que él no pueda estar con su hijo; sentencoó que sólo bastaría una llamada de Marjorue para que esto pudiera pasar.

Gil acompañó su video con este mensaje:

Seguimos en la lucha…

#Borrandoapapá

5 años y 2 meses donde cada vez más se NORMALIZA el arrebatar el derecho de ser padre.

#alienaciónparental #laverdad #injustica.



Tras la publicación en la que el argentino revive su problema con Marjorie de Sousa, el actor ha recibido mucho apoyo de sus seguidores y amigos.

"Querido Julián, estos cuatro meses que he estado conviviendo contigo prácticamente diario, solo he visto a un buen ser humano. Ojalá ese pequeñito recupere su derecho a recibir tu amor, que le va a dar mucha seguridad en la vida". "Muchos cariños Juli, desde que conozco a Nicolle, se lo preocupado de que eres de ella y de tus hijos en general. Es una pena tremenda lo que le han hecho a Matías y a ti, el tiempo te dará la razón y tu hijo cuando sea grande podrá ver la 'calidad' de madre que tuvo. Mucho mucho amor para ti".



