¿Julián Figueroa extorsionado por una revista?, Le piden dinero para no publicar notas de su vida privada

Julián Figueroa reveló que una revista de espectáculos lo ha extorsionado, pidiéndole grandes sumas de dinero para evitar que se publiquen noticias de su vida privada, algunas de ellas –aseguró- con contenido falso, pues en los últimos meses se han empeñado en ventilar los supuestos problemas que existen dentro de la relación con su esposa Imelda Garza Tuñón.



El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián se ha visto en medio de la polémica desde hace un par de meses, cuando se publicaron una serie de imágenes en donde el cantante se besaba con una fan, durante un concierto, pero no sólo se dieron un beso, sino que Julián buscó más tarde a su seguidora para abrazarla y acompañarla hasta su automóvil.

Fue este el motivo de que él y la madre de su hijo, Imelda Garza Tuñón, con quien lleva nueve años de relación, se distanciaran, pues en ese momento fue el propio Figueroa quien reconoció que su esposa estaba “enojada” y “triste”; aunque el intérprete de regional mexicano le pidió disculpas públicas, también señaló que se había comprometido a demostrarle su compromiso dentro del matrimonio.

Sin embargo, desde que se publicó esta noticia, Julián aseguro a “Ventaneado” que la revista, de la que no mencionó el nombre, no ha dejado de publicar noticias acerca de su situación sentimental, y no sólo eso, sino que, además de que muchas de ellas cuentan con información no fidedigna, se han puesto en contacto con él para extorsionarlo, pidiéndole dinero a cambio de no difundir noticias relacionadas con el músico.

“Son unos extorsionistas. Me han hablado allegados de ellos a decir que si no les pago cierta cantidad me van a sacar notas y bueno, dicho y hecho”, expresó.

Por este motivo, el músico expuso que tiene la certeza de que seguirán escribiendo más acerca de su vida, como recientemente se publicó la noticia de que su esposa le habría puesto como condición que combatiera su adicción al alcohol, pues sólo de esa manera podrían arreglarse los malentendidos entre los dos.



“Y seguirán sacando, pero si siguen sacando ahora sí yo ya tengo conversaciones grabadas en las que me piden dinero, entonces son unos criminales”, sentenció.

Pero esto no fue todo, sino que Figueroa indicó que en el pasado llegó a pagarles el dinero que le solicitaban con tal de mantener su vida privada lejos del ojo público. “Les llegué a pagar 30 mil pesos por una nota que aparte era falsa, pero me dijeron que si no la iban a sacar y la terminaron sacando”, confesó.

“Y eso es una extorsión y es un delito”, destacó.

Además, aseguró que él e Imelda ya se acostumbraron a esta situación, razón por lo que ahora les causa risa, por lo que enseñó algunos fragmentos de una conversación con su esposa, en donde la joven se burla de una noticia que los involucra, publicada recientemente.

