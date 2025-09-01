VENECIA, Italia (AP) — Jude Law se transforma en Vladimir Putin para “The Wizard of the Kremlin” de Olivier Assayas, que tuvo su estreno mundial el domingo en el Festival de Cine de Venecia.

Law había dicho que no entró en el proyecto de manera ingenua y que tampoco teme repercusiones por su interpretación.

"Me sentí seguro en las manos de Olivier", afirmó Law. "Esta es una historia que se iba a contar de manera inteligente, con matices y consideración. No buscábamos la controversia por el simple hecho de la controversia".

Law, quien usó prótesis para su transformación, dijo que su Putin es "un personaje en una historia mucho más grande".

"No estábamos tratando de definir nada sobre nadie", añadió Law.

La película es una adaptación del libro superventas de Giuliano da Empoli del mismo nombre, un relato del ascenso al poder del presidente ruso junto a un asesor ficticio llamado Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano. Está ambientada parcialmente a principios de la década de 1990 en medio del caos postsoviético y continúa hasta 2014.

El personaje de Dano se inspiró en el verdadero estratega político Vladislav Surkov, quien fue considerado el arquitecto del sistema político estrictamente controlado creado bajo Putin. En 2013, renunció a su cargo de viceprimer ministro.

Gran parte de la historia se centra en el personaje de Dano, relatando su propio ascenso en las maniobras políticas y el mundo que ayudó a crear.

"El mago es la persona que está en el fondo, así que hay un lanzamiento de un hechizo que está ocurriendo", dijo Dano.

“The Wizard of the Kremlin” seguramente provocará conversaciones mientras continúa la guerra de Rusia en Ucrania que ya se extiende por tres años. Los esfuerzos por detener la lucha con un alto el fuego y poner fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial a través de un acuerdo de paz integral no han progresado a pesar de las intensas maniobras diplomáticas.

"La película trata mucho sobre cómo se inventó la política moderna, la política del siglo XXI", dijo Assayas. "Lo que está sucediendo ahora no solo es aterrador, sino que es aún más aterrador por el hecho de que no hemos encontrado la respuesta".

El libro fue escrito antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, pero da Empoli dijo que incluso si trata sobre un período anterior, era "correcto".

"Todavía es relevante hoy, tres años después, bajo diferentes circunstancias", dijo da Empoli.

La película marca el debut en inglés del cineasta francés, conocido por películas como “Clouds of Sils Maria” ("Las nubes de Maria") y "Personal Shopper" ("Fantasmas del pasado"), así como la miniserie "Carlos". Alicia Vikander, a quien dirigió en "Irma Vep", también coprotagoniza “The Wizard of the Kremlin” como la novia intermitente de Vadim Baranov. Su personaje, dijo el cineasta, debía encarnar "la libertad".

"Esta es una historia sobre muchos hombres hablando en habitaciones", dijo Vikander. "Pero Olivier me dijo que necesitamos un mundo que muestre también a las mujeres que lo habitan. Un contrapunto femenino pero también muy moral".

La producción tuvo lugar en Letonia, pues no pudieron filmar en Rusia.

Assayas escribió en su cita de director que "no es una película sobre el ascenso de un hombre, ni sobre la fuerza con la que se impone el poder, ni sobre la reinvención de una nación que es tanto moderna como arcaica, una vez más bajo el yugo del totalitarismo. Enraizada en eventos reales y contemporáneos, es, en cambio, una reflexión sobre la política moderna, o más bien, las cortinas de humo detrás de las cuales ahora se esconde: cínica, engañosa y tóxica".

Añadió: “The Wizard of the Kremlin” no es tanto una película política como una película sobre la política, y la perversidad de sus métodos, que ahora nos tienen a todos como rehenes".

La película se presenta en la competencia principal, con títulos como "Frankenstein", "Bugonia", “The Voice of Hind Rajab” , "La Grazia" y "No Other Choice" en busca de los principales premios, incluidos los de actuación y dirección. Los ganadores se anunciarán el 6 de septiembre.

“The Wizard of the Kremlin” aún no tiene fecha de estreno en América del Norte. El actor Jeffrey Wright, quien interpreta al periodista al que Vadim Baranov le cuenta su historia, hizo un llamado sobre por qué la película necesita ser vista, especialmente en Estados Unidos.

"Incluso dentro del marco temporal de los pecados originales de Estados Unidos... teníamos la idea de que podíamos ser mejores. Esta idea de que podíamos aspirar a algún tipo de perfectibilidad utópica", dijo Wright. "Si eso se pierde, como lo está ahora, entonces nos convertimos en lo que vemos en esta película".