Juanpa Zurita tiene sueños con Verónica Castro

El influencer Juanpa Zurita señaló que, aunque no conoce en persona a Verónica Castro, espera algún día coincidir con ella y si se pudiera trabajar juntos. “Es una leyenda, mi mamá es la fan número uno, es una excelente actriz, ha hecho cosas gigantescas, le deseo un feliz cumpleaños y que sepan que soy su fan y ojalá que algún día la pueda conocer, es mi sueño”.

Lee también: Mago español muere en pleno escenario, todos pensaron que era parte del show

Alejandro Gou se rehúsa participar en los Premios Metro

En las ediciones pasadas de los Premios Metro el productor Alejandro Gou ha sido uno de los premiados, con musicales como “Billy Elliot” y “Hoy no le puedo levantar”, pero este año decidió no contender por ningún premio, porque consideró que este año el jurado calificador no es el adecuado para evaluar un género como el teatro musical, así que no quería exponer el trabajo de alguien como Fela Domínguez o Kalimba. Aclaró que la relación con Sergio Villegas, director de la Academia Metropolitana de Teatro, y Mariana Garza, miembro del consejo, está en buenos términos y espera el siguiente año participar.



Foto: Instagram

Thalía, de reina de las telenovelas a Spotify

Thalía no sólo ya probó las mieles del éxito con telenovelas noventeras como “Marimar”, “María Mercedes” y “Rosalinda”, ahora sigue cosechando éxitos como cantante, pues se dio a conocer que es la mexicana con más seguidores en Spotify.

La intérprete de “Amor a la mexicana” supera Danna Paola (4.08 millones); Gloria Trevi (3.88 millones); Natalia Lafourcade (3.56 millones); Kim Loaiza (3.52 millones), Alejandra Guzmán (3.13 millones) y la mismísima Yuridia (2.79 millones).



Foto: Instagram

Lee también: Amaia Montero, desconocen el paradero actual de la cantante

mld