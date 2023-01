Juanes cuenta a Yordi que teme al día en que su madre ya no esté: "La veo más deteriorada"

El cantante Juanes abrió su corazón mostrando su vulnerabilidad, al hablar de algunas dificultades que tuvo en los inicios de su carrera y del amor que le tiene a su mamá, así como al resto de su familia.

Todo esto durante la más reciente entrevista que le hizo Yordi Rosado, para su canal de YouTube, en donde el intérprete colombiano habló de su vida y su amplía carrera musical, pues cuenta con nueve discos de estudio publicados, tres producciones en vivo, tres DVD, ocho giras mundiales, así como ha cantado en los cinco continentes.

Además, dentro de su historial cuenta con 23 Grammys Latinos, dos internacionales y el título de la "estrella de la década", otorgado por la revista Billboard. Este año prepara su nuevo material discográfico.

Lee también: Retiran otra de las canciones de Bellakath de Spotify y le cierran su cuenta de TikTok

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre completo del artista, comentó que durante el inicio de la pandemia del Covid-19 se dio la oportunidad de llenar lagunas que tenía, así que empezó a tomar clases de guitarra, poesía, canto, composición, armonía musical, por lo que lo consideró que fue un periodo muy productivo para él.

El amor a su madre

Juanes también habló de la comunicación constante que tiene con su madre, pues hablan todos los días para saber cómo se encuentran y cuando se encuentran personalmente -detalló el cantante- siempre recibe la bendición de su progenitora, con quien tiene una gran conexión, pues es el menor de seis hijos, los cuales crecieron una finca en Carolina del Príncipe, en Colombia, propiedad de su padre, quien también era dueño de una tienda de abarrotes.

El gran amor que une a Juanes y su madre ha provocado que el música piense en qué pasará con él el día que su madre parte a otro plano:

“Es inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje, vengo y a veces la veo más deteriorada, ella ha tenido muchos achaques de la salud, a veces está bien y a veces está no tan bien", se sinceró.

“La última vez que vine hace como dos meses la vi muy deteriorada, pero ahorita que estuve en su casa hace dos días estaba súper conversadora, entonces como que va variando”., añadió y compartió que, a veces, su madre olvida algunas cosas, aunado a que ya tiene una capacidad visual reducida, pues con un ojo no ve prácticamente nada; una realidad que se ha convertido muy dura para el cantante.

“Siempre trato de pensar que debo ser muy agradecido porque he tenido mucha suerte de tenerla con nosotros con tanto tiempo, pero es algo miedoso y después me pongo a pensar ¿Qué tal que yo me muera antes? No pienso en eso y vamos a disfrutar en este momento”, destacó.

Siempre que se va de la casa dice “Dios mío que no sea la última vez (que la veo) por favor, por mí o por ella, por eso es que yo pienso que hay que mantenernos vivos y desear volver a la casa otra vez y que eso sea una razón para ser optimista y con ganas de vivir”.

Por eso, en cada concierto le pide a sus fans que amen a sus familiares, los abracen las veces que sean necesario y a sus propios hijos: Dante, Paloma y Luna siempre les repite todo el amor que tiene.

Retos durante los inicios de su carrera

Juanes estudió ingeniería industrial, pero no la ejerció, terminó su carrera y el último semestre lo concluyó con la ayuda de un fax, por donde le enviaba las tareas a una amiga.

En su búsqueda por ser cantautor se mudó a Nueva York, aunque no sabía nada de inglés, señaló que se comunicaba con los demás a través de señas, así que tenía una desesperación por aprender aquel idioma, pero no fue capaz de adaptarse a esa ciudad, así que se fue a Los Ángeles.

Primero, vivió con los ahorros que había guardado, entraba a las librerías, buscaba publicaciones en inglés y español para estudiar idiomas, también veía la televisión con subtítulos y escuchaba la música leyendo las letras.

Lee también: Maya Nazor responde si es verdad que le pide 200 mil pesos mensuales a Santa Fe Klan

Luego de dos años, se estaba quedando sin dinero, hasta que Gustavo Santaolla le habló para decirle que le había gustado un demo que le había proporcionado, lo cual cambió su vida y empezó a obtener viáticos con los que pudo llevar uan vida con menos restricciones económicas.

Explicó que, durante este periodo, sí llegó a ser una persona depresiva, sin embargo, no ha habido para él algo más poderoso que el amor que le tiene a la música, lo que lo ayudó a no abandonar su sueño.

Durante este periodo, el músico empezó a componer lo que sería su primer albúm titulado “Fíjate bien”, en el año 2000, el cual le trajo muchos momentos de felicidad, como el de ser nominado a distintos premios.

“Me metí a llorar de la emoción”, dijo al recordar el momento cuando tuvo sus primeras siete nominaciones al Latin Grammy.