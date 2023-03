Juan Rivera: estos son los 4 hijos del actor que dejó ‘La Casa de los Famosos 3’

Tremenda sorpresa se llevaron los televidentes de “La Casa de los Famosos 3” hace unos días, cuando Juan Rivera decidió abandonar el reality. Cuando todos pensaban que saldría un solo jugador por orden natural del juego, el hermano de Jenni Rivera también decidió atravesar las puertas para salir.

Leer más: Juan Rivera revela que la muerte de Jenni lo salvó de las adicciones

Así fue que el actor de 45 años recientemente cumplidos decidió salir, junto con Rey Grupero, de la casa más famosa de Telemundo, parte fundamental del reality conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Si bien para algunos fans puede haber resultado molesto, el artista se encuentra muy satisfecho y contento con su decisión.

Leer más: Juan Rivera, hermano de Jenni, quiere limpiar su imagen: "Creen que sí soy culey, pero la neta no"

"Yo quería estar tranquilo conmigo mismo, extrañaba muchísimo a mi mujer y a mis hijos [...] Estar fuera de casa siete semanas sin ver lo que más amo se me hizo muy difícil", fue parte de las declaraciones que ha dado Rivera en varios programas, especialmente en el de Gustavo Adolfo Infante.



"Sé que 'La casa de los famosos' es una experiencia única, muy poca gente en el mundo ha tenido esta oportunidad. Me siento bendecido, me siento contento, me siento feliz, me siento en paz con mi decisión. Hay cosas que tengo que atender en casa, cosas de mi salud, cosas de la salud de mi mujer”, fue parte los motivos que compartió Juan con el público.

Además, dejó claro que jamás olvidará el apoyo de sus seguidores: “A los fanáticos que me apoyaron me siento, no sé si culpable de haberlos defraudado. Yo simplemente quería que la gente conociera a Juan". Ya una vez fuera de “La Casa de los Famosos 3”, el hermano de Lupillo Rivera pudo encontrarse con Marina, Divina, Johnny y Lupito: sus adorados hijos.



Si bien el actor siempre trató de mantener a sus hijos alejados de los medios y el ojo público, en los últimos años han sido protagonistas de algunas postales familiares del intérprete de “Me falta ella”. Su familia, y en especial sus hijos, es lo más importante para el histriónico nacido en California, Estados Unidos.