Jorge Salinas lloró cuando su hija le pidió que no le levantara la voz

Levantarle la voz a una persona también significa golpearla, explica el actor Jorge Salinas, quien invita a los hombres a tomar terapia para sacar ahí sus frustraciones, sobre todo porque le indigna que el tema de los feminicidios haya superado a la sociedad y a las mismas autoridades.

“Yo lo hice con Máxima cuando ella tenía como 3 años, algo dije en un tono álgido, de por sí los actores somos…entonces me dice llorando ‘papi por favor, tú dices que a las mujeres no se les pega’ y le respondí, ‘si mi amor, pero que tiene que ver con esto’, me dijo, ‘me estás pegando con tu voz’ y me rompió el corazón, me tuve que ir, me puse a llorar, le dije discúlpame y es que aunque no queramos a veces comentemos este tipo de acciones…esto que hizo mi hija me enseñó a que todos debemos de tomar terapia, sobre todo los hombres, tu ira, tus frustraciones sácalas, pero no con tus seres queridos o desconocidos…”, dijo el actor en conferencia de prensa.

Salinas se encuentra promocionando su más reciente proyecto con el canal de paga Lifetime, en donde a través de varios capítulos se contarán historias de violencia de género basadas en hechos reales y en donde participaran actores como Marjorie de Sousa, Carlos Ponce, Aylín Mujica, Mark Tacher y Lupita Ferrer.

“Creo que es un tema delicado lo que toca esta serie, el abuso hacia la mujer es algo que no se puede permitir en ninguna cultura o sociedad, debemos de tener la conciencia de que la mujer no es igual a el hombre, la mujer es superior al hombre y mientras que no respetemos al ser que nos da la vida, no seguiremos evolucionando como seres humanos”, enfatizó Jorge.

El intérprete de telenovelas como “Tres mujeres”, “Mi destino eres tú”, “Las vías del amor”, entre muchas más, adelantó que su personaje lamentablemente tiene que ver con el tema de un feminicidio, que es algo que le indigna y que considera que es un problema que se tiene que empezar a solucionar desde casa.

“Me da mucha pena porque son cosas que pasan en México y hablo de mi país, porque es lo que pasa y son las noticias que veo, tenemos una inseguridad que nos ha rebasado como ciudadanos y que veo que ha rebasado a las autoridades, ese es mi opinión personal, no del canal, creo que los cambios no los vamos hacer desde el gobierno, sino que vamos a hacerlos desde la sociedad, desde el seno materno, desde la familia, he visto como hijos golpean a sus padres y madres, entones creo que si queremos un cambio no solamente hay que ilustrarlo sino que hay que trabajar en él, de nada sirve denunciar si no se trabaja en erradicar, en solucionar, esa es mi humilde opinión”, expresó.

Por su lado la actriz Marjorie de Sousa puntualizó que, la serie que tendrá por nombre “Amores que engañan” y que se estrenara el próximo 14 de mayo, no sólo aborda la violencia contra la mujer, sino la que también sufre el hombre porque no siempre ocurre de un solo lado.

“También los hombres son víctimas, a veces nosotras como mujeres somos muy agresivas entre nosotras mismas, sin saber la situación, nos señalamos, nos acusamos y somos nuestras propias enemigas, creo que también debe haber más de armonía entre nosotras mismas a la hora de opinar sobre un caso, en meterte en algo que ni te corresponde, no podemos señalar solo los hombres, en mi historia de la serie las malas son las mujeres”, resaltó.



