Jorge Ortiz de Pinedo revela que es donador de órganos: "Puedo ayudar así como yo busco ayuda"

Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que a pesar de que necesita un trasplante doble de pulmón su salud no pende de un hilo. Incluso, sus, médicos le han dicho que someterse ha dicha intervención no es algo urgente, pero a pesar de todo, él ya ha tomado las medidas necesarias por si su situación se agrava.

En primera instancia, reveló, no desea depender de ningún tipo de aparato para seguir viviendo, es por ello que el día que sus pulmones dejen de funcionar por completo no quiere ser conectado a un respirador: "Yo tengo dos cosas decididas y que ya están ante notario, una es que el día que yo me enferme de algo que obligue a los médicos a meterme en un aparato para que pueda seguir respirando, que no lo haga, que deje que la vida continúe hasta donde llegue", dijo durante la presentación de la decima temporada de "Una familia de diez".

Por otro lado, y ahora que ha vivido lo difícil que son los procesos para recibir un trasplante, ha decidido inscribirse como donador de órganos: "Si algo sirve de mi cuerpo, se lo puedan dar a alguien, porque yo puedo ayudar igual que cómo yo estoy buscando ayuda, ya que estoy buscando quién me done unos pulmones”, agregó.

El intérprete de Placido López, recordó que él ya pasó en dos ocasiones por un cáncer de pulmón, por lo que perdió el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo medio derecho, por lo mismo tiene menos resistencia en comparación con alguien que está sano, y si a esto se le suma el EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que padece desde hace varios años por fumar, su condición se torna delicada.

“A veces entro a un consultorio y me dicen ‘¿dónde está el enfermo?’, y respondo, ‘Soy yo’, entonces me dicen ‘pero si está usted fuerte’, pero estoy enfermo porque tengo EPOC, ya cuando me revisan me señalan que aún no estoy de condiciones de necesitar un trasplante, pero quizás un día. Ahorita lo importante es hacerle ver a la gente que tiene la oportunidad de ayudar siendo donadores”, expresó.

El actor aseguró que en México no se tiene la cultura de la donación, a pesar de que los mexicanos son muy solidarios cuando hay desastres naturales, pero no están conscientes que, después de la muerte, un individuo puede seguir dando el regalo de la vida, es ahí donde él quiere poner su granito de arena, invitando a la gente que se informe al respecto y si así lo consideran, se conviertan en donadores.

Vienen cambios en la "familia de 10"

Este domingo 24 de septiembre se estrenará la décima temporada de la serie "Una Familia de diez", un momento muy importante no sólo para su protagonista Jorge Ortiz de Pinedo, también para el resto del elenco que está conformado por Zully Kate, Eduardo Manzano, Mariana Botas, Andrea Torre, María Fernanda García, Moisés Iván Mora y Carlos Ignacio, además de la integración de Victoria Vera, Luz Edith Rojas, Wendy Braga y Osvaldo Zárate.

“Una décima temporada se dice muy rápido, pero si consideramos que hoy en día las temporadas son más o menos de 15 capítulos, nosotros vamos a cumplir 150 episodios de estar haciendo esta historia. Quién iba a pensar hace 14 años que esto iba a durar tanto y la gente se iba a divertir”,destacó.

Pero en esta nueva entrega vendrán nuevos cambios, como que la familia se trasladará hasta el puerto de Acapulco; así como la llegada de dos personajes que vendrán a enredar aún más las cosas.

“Este grupo que nosotros conformamos se ha convertido en una familia, porque no es fácil permanecer tanto tiempo con una misma historia; pero aquí estamos, dándoles la bienvenida a los nuevos personajes. También es notable que una serie de televisión, un sitcom, se pueda hacer en el interior del país, en locación en casi en su totalidad, sólo hay una pequeñas escenas que faltaron y las realizamos en el foro”, reveló.

La actriz Zully Kate explicó que una de las razones por las que este programa se ha mantenido tanto tiempo al aire, es que es de los pocos que pueden entrar en el ámbito de la comedia familiar, donde cada miembro de la familia se puede identificar con alguno. A esto Moisés Iván agregó que el mensaje de Una familia de Diez, siempre ha sido que la base de todo es el amor, el cual conservan hasta el día de hoy.

